Conheça o novo berçário de pintinhos da JBS

Após um incêndio ocorrido em 2023, o incubatório de frangos de corte da JBS localizado na cidade de Rolândia, no Paraná, acaba de retomar as operações. Responsável por 12% dos pintos produzidos pela Seara, o “berçário” de aves recebeu investimento de R$ 135 milhões para recuperação e modernização.

Apontado como o maior e mais tecnológico incubatório do país, o local tem capacidade de incubação de mais de 16 milhões de ovos férteis por mês, ocupando uma área de 16.314 m².

Incubados em estágio único, os ovos são colocados e retirados das máquinas todos ao mesmo tempo a cada ciclo de incubação. Tecnicamente, esse processo é considerado um dos melhores, já que permite limpar e desinfetar todos os maquinários ao fim de cada procedimento, elevando o padrão de qualidade do processo.

Seguindo os princípios do bem-estar animal, segundo a JBS, o incubatório possui um controle maior de ambiência, “favorecendo o desenvolvimento dos embriões com maior eficiência e qualidade.”

O incubatório conta ainda com uma sala de controle de climatização, sistema de alarmes e monitoramento ambiental, com câmeras por toda a unidade. Além disso, foram instalados instrumentos para o controle de incêndio.

“Tudo foi projetado de modo a assegurar excelentes níveis de eficiência e otimização dos recursos naturais. Além das melhorias do processo, a incubação realizada mais próxima às granjas reduz o tempo de deslocamento de ovos e pintos, resultando em um serviço ainda melhor aos nossos parceiros integrados”, explica Vamiré Luiz Sens Júnior, gerente-executivo de Agropecuária da Seara.

Vale destacar que, com a instalação do processo de osmose reversa, que realiza a filtragem da água por meio de equipamentos próprios para reter as partículas e poluentes físicos e microbiológicos, a unidade também economizará cerca de 200 mil litros de água por mês com o uso de água destilada nos processos de incubação.

O incubatório de Rolândia atenderá municípios do norte do Paraná, mais precisamente nas cidades de Campo Mourão, Santo Inácio e Jaguapitã, mas está habilitado para atender outras unidades, se houver a necessidade.

Com previsão para entrar em operação na segunda quinzena de fevereiro, o incubatório foi reconstruído em tempo recorde, com conclusão em apenas dez meses. Durante esse período, 200 pessoas chegaram a trabalhar nas obras. A unidade contará com 155 colaboradores.