Concessão de crédito rural recua 16% no 1º semestre de 2025, mostra Serasa

A oferta de crédito rural encolheu 16% no primeiro semestre de 2025. As concessões em linhas rurais e agroindustriais somaram R$ 83 bilhões entre janeiro e junho, segundo dados divulgados nesta segunda-feira, 8, pela Serasa Experian, ante R$ 99 bilhões no mesmo período de 2024.

O levantamento considerou o comportamento de 2,8 milhões de produtores rurais que contrataram crédito e autorizam o uso de informações pelo Cadastro Positivo.

Segundo Marcelo Pimenta, head de agronegócio da Serasa Experian, a retração é resultado de uma combinação de fatores.

“O setor convive com a elevação gradual da inadimplência, eventos climáticos e critérios mais rigorosos de conformidade socioambiental. Nesse contexto, dados e modelos preditivos ganham ainda mais relevância, apoiando as instituições financeiras na calibragem do apetite de risco e na manutenção de uma oferta de crédito sustentável”, afirmou.

Os dados também mostram um movimento desigual entre volume e valor das operações. Enquanto o ticket médio por CPF caiu 22,1%, para R$ 157,9 mil, o número total de novos contratos cresceu 11,4%, chegando a 343,6 mil. Na prática, mais produtores buscaram financiamento, mas com valores menores por operação.

Centro-Oeste na liderança

A análise regional também aponta diferenças relevantes, mostra a Serasa. No Centro-Oeste agro, a região despontou com o maior valor médio por contrato (R$ 468 mil), o maior número de contratos por CPF (1,37) e o maior ticket médio por CPF (R$ 639 mil).

Já o Sul liderou em volume total emprestado, com R$ 15 bilhões. No Nordeste, o destaque ficou para o maior número de CPFs com contratos ativos (108 mil) e de novos contratos firmados (111 mil), indicando ampliação do acesso ao crédito e maior formalização financeira no campo.