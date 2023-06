Conab projeta novo recorde da safra brasileira

A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) aumentou nesta terça-feira, 13, a projeção da produção de grãos brasileira para 315,8 milhões de toneladas — um acréscimo de 1,4 milhão em relação a abril. Trata-se de um recorde em cima de um já esperado recorde.

Na comparação anual, a estimativa é de um crescimento de 15,8% -- ou 43 milhões de toneladas a mais. "A soja se destaca com o maior crescimento, com a estimativa mostrando um volume colhido de 155,7 milhões de toneladas, seguida do milho, com 125,7 milhões de toneladas", diz trecho do 9º Levantamento da safra 2022/23.

Andamento da safra

De acordo com a estatal, o andamento da safra anual é:

as culturas de primeira safra, praticamente colhidas, faltando a do milho, com 83,2% da área concluída.

as de segunda safra, predominando os estágios de enchimento de grãos, maturação e início de colheita,

as de terceira safra, juntamente com as culturas de inverno, em fase de plantio.

"Portanto, o resultado final do volume desta safra ainda depende

do comportamento climático, fator preponderante para o desenvolvimento

das culturas", destaca o relatório da Conab.

Área cultivada

No relatório, a Conab estima que a área cultivada é de 78,1 milhões de hectares - 4,8% à da última safra. "Destaques para a soja, com crescimento de 6,1% ou 2,5 milhões de hectares, e para o milho, com ganho de 2,6%, correspondendo a 571,7 mil hectares", diz o documento.