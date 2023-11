O segredo dos campeões: como produtores brasileiros têm dobrado a produtividade da soja nas lavouras

Um dos muitos indicadores que posicionam o Brasil como líder do agronegócio global é o nível de produtividade por hectare. Quanto maior esse número, maior o aproveitamento da terra – o que reforça a posição do país ao produzir mais, mantendo o meio ambiente preservado, um dos desafios que as emergências climáticas trazem para o setor.

Nesse cenário, a produtividade da soja brasileira vem crescendo ao longo dos anos. No concurso Desafio de Máxima Produtividade da Soja, organizado pelo Comitê Estratégico Soja Brasil (Cesb), criado em 2008 justamente para turbinar a produção do grão no país, em 2023 teve o agricultor João Lincoln Reis Veiga, de Minas Gerais, como grande campeão, após alcançar a marca de 134,46 sacas por hectare – mais que o dobro da média nacional na época em que a competição foi criada, que era de 50 sacas. O recorde absoluto dos 15 anos de competição é de 149 sacas.

O concurso não mede a produtividade de 100% das terras. Cada produtor, ao se inscrever, define uma área que, ao longo da safra, será auditada pela equipe da premiação – e aplica ali suas melhores técnicas e práticas.

Entre os seis campeões do Desafio de Máxima Produtividade do Cesb deste ano (veja a lista dos campeões no final deste texto), quatro tiveram uma preocupação em comum: o tratamento das sementes com o inseticida e fungicida Standak® Top, que protege a lavoura de pragas e doenças que minam o potencial produtivo das plantas, além de entregar um efeito fisiológico que estimula o crescimento homogêneo das raízes à parte aérea.

“Aumentar a produtividade de uma safra é um trabalho de muitos anos, que começa com investimento na saúde do solo. A escolha das sementes e a sua proteção via tratamento de sementes vêm em seguida, como um passo fundamental para proteger esse investimento e estabelecer uma lavoura de alto potencial produtivo”, explica Felipe Ferreira, coordenador de Marketing de Tratamento de Sementes de Soluções para Agricultura da Basf, que produz o Standak® Top, o bionematicida Votivo® Prime e os fungicidas Blavity®, Ativum® e Spot® SC.

O segredo dos campeões

O ano de 2023 foi o 12º consecutivo em que as soluções da Basf estiveram no plano de ação dos campeões do Desafio de Máxima Produtividade do Cesb. Além do manejo químico e biológico, as soluções digitais que o gigante oferece também ajudam o produtor a ter um manejo mais eficiente – por exemplo, cuidando apenas das áreas da lavoura que precisam de tratamento.

“Nossa solução é completa, desde a base, com o tratamento de sementes, até as doenças foliares, que vão minando a força da planta quando ela já está grande”, explica Nilson Caldas, gerente de Marketing de Soluções para Agricultura da Basf e membro do Comitê Estratégico Soja Brasil, que produz o desafio. “Em épocas de desafios hídricos, ter esse apoio durante todo o ciclo de produção ajuda o produtor a proteger a lavoura dessas intempéries. E nosso time de campo acompanha tudo, para que ele tome as decisões corretas nos momentos certos.”

Veja abaixo os Campeões do Cesb 2023

Região Sudeste (e campeão nacional)

Categoria Sequeiro - Nepomuceno, MG

Ganhador: João Lincoln Reis Veiga - Fazenda Congonhal

Marca alcançada: 134,46 sc/ha

Produtos Basf utilizados: tratamento de sementes com Standak® Top; fungicidas Blavity®, Ativum® e Spot®SC.

Região Sul

Categoria Sequeiro - Clevelândia, PR

Ganhador: Moacir Griss

Marca alcançada: 132,83 sc/ha

Produtos Basf utilizados: tratamento de semente com Standak® Top, fungicidas Blavity® e Ativum®

Região Nordeste

Categoria Sequeiro - Riachão das Neves, BA

Ganhador: João Antônio Gorgen - Grupo Gorgen

Marca alcançada: 119,71 sc/ha

Produtos Basf utilizados: tratamento de sementes com Standak® Top e fungicida Blavity®

Região Sudeste

Categoria Irrigado/Nacional - Itapeva, PR

Ganhador: Norio Fujisawa

Marca alcançada: 111,75 sc/ha

Produto Basf utilizado: inseticida Pirate®

Região Norte

Categoria Sequeiro - Mateiros, TO

Ganhador: João Antônio Gorgen - Grupo Gorgen

Marca alcançada: 108,63 sc/ha

Produtos Basf utilizados: tratamento de sementes com Standak® Top e fungicida Blavity®

ATENÇÃO: ESTE PRODUTO É PERIGOSO À SAÚDE HUMANA, ANIMAL E AO MEIO AMBIENTE. USO AGRÍCOLA. VENDA SOB RECEITUÁRIO AGRONÔMICO. CONSULTE SEMPRE UM AGRÔNOMO. INFORME-SE E REALIZE O MANEJO INTEGRADO DE PRAGAS. DESCARTE CORRETAMENTE AS EMBALAGENS E OS RESTOS DOS PRODUTOS. LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES CONTIDAS NO RÓTULO, NA BULA E NA RECEITA. UTILIZE OS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL. Registro Mapa: Ativum n°11216, Blavity® n°10820, Pirate® n°5898, Spot® SC n°00516, Standak® Top n°1209 e Votivo® Prime n°32717.