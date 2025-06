Comissário de Agricultura da União Europeia viajará ao Brasil em outubro

O comissário europeu de Agricultura e Alimentação, o luxemburguês Christophe Hansen, anunciou neste sábado, durante sua visita a Portugal, que viajará ao Brasil no próximo mês de outubro para uma "missão de diplomacia agroalimentar de alto nível".

"Enquanto estou aqui em Portugal, tenho o prazer de anunciar que a minha próxima missão de diplomacia agroalimentar de alto nível será no Brasil em outubro. Vamos trabalhar juntos para abrir oportunidades par nossos excelentes produtos", disse o comissário nas redes sociais.

Hansen acrescentou, em um vídeo do seu discurso compartilhado na mesma mensagem, que "o Brasil é um mercado enorme e acredito que, especialmente para os produtores agroalimentares portugueses que partilham uma língua comum (...), é muito importante abrir e utilizar esta diplomacia para nossos novos mercados".

O comissário estará acompanhado por uma delegação empresarial, segundo afirmaram fontes da União Europeia (UE).

O setor agrícola tem-se mostrado particularmente reticente em relação ao acordo comercial entre a UE e o Mercosul, especialmente em países como Espanha e França.

O comissário europeu de Comércio, Maros Sefcovic, declarou no início deste ano estar "plenamente ciente" de que os agricultores da UE estão preocupados com "o potencial impacto" do acordo "em certos setores agrícolas que já enfrentam dificuldades".

No entanto, ressaltou que a UE "negociou cautelosamente limites claros aos pedidos do Mercosul para abrir nossos mercados de carne bovina, aves e açúcar".

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva reiterou neste sábado sua convicção de que o acordo UE-Mercosul será assinado antes do fim de sua presidência temporária no bloco sul-americano, em 6 de dezembro.

Da mesma forma, o presidente do Conselho Europeu, António Costa, declarou no final de maio, em São Paulo, que espera que a assinatura ocorra em dezembro, durante a cúpula do Mercosul em Brasília, por desejo de ambas as partes.