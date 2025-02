Com alta nos preços dos ovos, EUA confirmam 1º caso humano de gripe aviária transmitida por gado

A gripe aviária nos Estados Unidos segue escalando. Nesta terça-feira, 11, o Distrito de Saúde Central de Nevada (CNHD) confirmou o primeiro caso humano de gripe aviária H5N1 no estado, transmitido por gado leiteiro — o paciente é um trabalhador rural que foi exposto a vacas doentes em uma fazenda no Condado de Churchill.

Segundo o CNHD, a única manifestação da infecção foi uma conjuntivite, e o paciente está em recuperação. “Embora o risco à saúde pública permaneça baixo, pessoas que trabalham com aves, gado ou têm exposição recreativa a esses animais enfrentam um risco maior”, afirmou o centro em comunicado.

Contatos próximos e outras pessoas potencialmente expostas estão sendo monitorados, recebendo equipamentos de proteção individual e antivirais. Até o momento, não há indícios de transmissão entre humanos.

O relatório não especificou o genótipo do vírus no paciente, mas casos recentes no Condado de Churchill identificaram a variante D1.1, uma nova cepa do H5N1 detectada no gado. Essa variante é diferente do B3.13, ligado a surtos anteriores. O vírus D1.1 circula amplamente entre aves migratórias selvagens e já foi associado a doenças graves em humanos.

Dados do Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) mostram que, desde o início de 2024, 68 pessoas foram contaminadas com o vírus nos EUA. Desse total, 41 são trabalhadores de laticínios.

Ainda segundo o CDC, o risco para a população em geral continua baixo. No entanto, o primeiro caso fatal da doença foi relatado no mês passado, na Louisiana. A vítima, com mais de 65 anos e problemas médicos preexistentes, teve contato com aves doentes e mortas em um quintal, segundo autoridades de saúde.

Até o momento, 962 casos de infecção em gado foram confirmados, sendo 739 na Califórnia e 7 em Nevada.

Preços dos ovos disparam

A gripe aviária já levou o governo dos EUA a abater cerca de 100 milhões de galinhas. Como consequência, os preços dos ovos no país dispararam, e alguns supermercados passaram a limitar a quantidade que cada consumidor pode comprar.

Dados do Departamento de Agricultura dos EUA (USDA), divulgados na última sexta-feira, 7, mostram que o valor médio nacional para lotes de caminhão de ovos brancos tamanho grande subiu US$ 0,64, alcançando US$ 7,34 por dúzia.

Em Nova York, o preço de atacado para ovos em cartucho do mesmo tamanho aumentou US$ 0,32, chegando a US$ 7,95 por dúzia, mantendo a tendência de alta.

No Centro-Oeste, principal região produtora, os preços de atacado para ovos brancos grandes entregues a armazéns subiram US$ 0,44, atingindo US$ 7,47 por dúzia.

Já na Califórnia, o preço de referência para ovos grandes aumentou US$ 0,14, chegando a US$ 9,11 por dúzia, mantendo-se estável.