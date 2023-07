Novo ciclone traz prejuízo às lavouras?

Desta vez, o ciclone vai se formar no litoral e se desloca mais para o sul do Atlântico. Sendo assim, a frente fria não avança com intensidade para dentro do continente. "As chuvas ficarão apenas na região sul do Rio Grande do Sul [onde já está chovendo]”, diz Casarin.

Chuva para fertilizantes

O início do plantio da safra de verão 2023/2024 está próximo e, com isso, produtores do Brasil se encaminham para preparar o solo, isto é, aplicar defensivos e corretores de nutrientes do solo. Para que estes produtos tenham efeito, é preciso de chuva.

Por enquanto, uma das preocupações dos produtores do Rio Grande do Sul, segundo o meteorologista, é o “baixo volume de chuva para a aplicação de ureia”, diz. Isso porque, a ureia é um dos componentes para repor o nitrogênio no solo.

Neste sentido, a previsão de chuva vem em boa hora em partes do estado, especialmente em regiões produtoras de trigo e milho.