Chuva no Brasil reflete na redução de preços internacionais do açúcar

Os preços futuros de açúcar na Bolsa de Nova York caminham para a maior queda semanal desde julho, diante do clima favorável para as safras de cana-de-açúcar no Brasil e na Índia.

A commodity já recuou mais de 5% em relação ao pico da semana passada, depois de atingir a cotação mais alta em mais de uma década no início do mês, em meio a receios de escassez.

Leia também: O que pode acontecer com o preço do etanol? Veja 5 pontos principais

De acordo com Carlos Mera, analista do Rabobank em Londres, o clima na Índia e no Brasil está melhorando, o que tende a aumentar a oferta e reduzir preços ao longo da safra 2023/24. “Na Índia, a fim das monções está demorando alguns dias a mais do que o normal, o que é bom. Enquanto isso, no Brasil, a onda de calor está diminuindo, com mais chuvas esperadas nos próximos dias.”

Demanda chinesa por açúcar

A China costumava ser um dos maiores importadores mundiais de açúcar bruto a cada ano, respondendo por cerca de quatro milhões de toneladas. À medida que as refinarias têm lutado com margens de importação negativas, a demanda por açúcar bruto no mercado mundial caiu drasticamente na temporada 2022/23.

Em contrapartida, as importações de açúcar branco eram menos expressivas. A demanda da China por açúcar branco atingiu um novo recorde, cehgando a 1,9 milhão de toneladas no final de agosto. Isso inclui a demanda por açúcar líquido e pré-mistura em pó, que são processados principalmente com açúcar branco.

Leia também: Gestora AGBI quer chegar a R$ 1 bilhão, da terra degradada à agricultura regenerativa

A Europa vai exportar mais açúcar?

De acordo com o analista Ben Semente, da consultoria Czarnikow, nas últimas quatro temporadas, os estoques europeus foram reduzidos, deixando limitada a disponibilidade de exportação. Dessa forma, não ultrapassa exportação de 1 milhão de toneladas desde 2018/19.

No entanto, durante a safra 2023/24, há possibilidade de aumento nas exportações, devido ao aumento das importações e à produção ligeiramente melhor do que o esperado. "Acreditamos que as exportações aumentarão ligeiramente em relação ao ano anterior, para 800 mil toneladas", ele afirma em artigo.