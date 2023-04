A China no desenvolvimento da indústria de sementes

Um sistema de avaliação e negociação de genótipos de variedades de arroz será implementado na província de Hainan, no sul da China. A iniciativa é uma cooperação estratégica entre a Shanghai ZKW Molecular Breeding Technology Co., Ltd. e a IP International Exchange of Hainan. O sistema recentemente passou por uma revisão por especialistas na província de Hainan.

Han Bin, um membro da Academia Chinesa de Ciências que liderou o painel de especialistas, afirmou que o sistema de avaliação e negociação de genótipos de variedades de arroz pode atuar como um complemento ao método tradicional de identificação de variedades. O sistema terá um papel importante na proteção dos direitos de propriedade intelectual da indústria de sementes e na melhoria da eficiência do melhoramento genético.

"Chips da agricultura"

Considerando as sementes como os “chips” da agricultura, a China está cada vez mais focada no desenvolvimento da indústria de sementes. Um sistema eficaz de avaliação e negociação pode acelerar a transformação de conquistas de pesquisa em produção efetiva, ao mesmo tempo que protege os direitos de propriedade intelectual da indústria de sementes, de acordo com os especialistas.

Qiu Jun, chefe da estação de administração de sementes da província de Hainan, afirmou que o sistema de negociação proposto pode ser muito útil na previsão de preços, desempenhando um papel significativo na indústria de sementes de arroz.

Sheng Yang, presidente da IP International Exchange of Hainan, afirmou que a bolsa de valores tem realizado extensivas pesquisas na indústria de sementes e tem como objetivo impulsionar as transações envolvendo recursos de germoplasma para melhor atender aos mercados doméstico e internacional.

Tradução: Mei Zhen Li

Fonte: Hi China News