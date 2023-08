China digitaliza agricultura com uso de drones

A região de Xinjiang, no noroeste da China, está usando a tecnologia para digitalizar a agricultura local e tornar o processo de plantio mais preciso e inteligente. Nos campos de algodão no condado de Manas, localizado na Prefeitura Autônoma de Changji Hui, em Xinjiang, drones e aplicativos de celular ajudam na irrigação, acompanhamento e uso de fertilizantes.

Os drones de proteção fitossanitária realizaram operações de proteção fitossanitária do algodão. “Utilizamos a operação autônoma de navegação a satélite Beidou, precisa e conveniente, a eficiência também é elevada, um drone pode completar 500 acres de terra por dia”, disse Song Guolin, um grande agricultor da aldeia de Zhuangzi, município de Letuyi, condado de Manas. Ele plantou mais de 2.500 hectares de algodão, mas só precisa de ir ao campo de poucos em poucos dias para ver o crescimento.

A cooperativa de maquinaria agrícola profissional da aldeia tem 25 tratores de alta potência, todos equipados com sistemas de navegação por satélite não tripulados e novos e contam com equipamentos modernos de última geração, como semeadores de precisão e máquinas de dosagem inteligentes. “Desde a plantação até à colheita, tudo é mecanizado e digitalizado, não tenho de me preocupar muito”, afirmou Song Guolin.

Além do uso de drones, aplicativos também auxiliam na hora de realizar a irrigação, como o Hui Feng Harvest. O app ativa a válvula elétrica em três segundos, e a mistura de água e fertilizante, que flui rapidamente para as raízes do plantio de algodão ao longo da faixa de irrigação por gotejamento. De acordo com a quantidade de água necessária, a abertura da válvula também pode ser ajustada de forma inteligente.

“Através de uma gestão precisa da água e fertilizantes, o consumo de água do algodão, desde a plantação até à colheita, foi reduzido para 360 metros cúbicos por acre”, disse Zhu Junling, vice-chefe do Grupo de Direção Técnica Especializada em Agricultura Digital do Departamento de Agricultura e Assuntos Rurais do Condado de Manas. Ele ressaltou que, antes de aparafusar manualmente a válvula, o grau de abertura não era bem controlado, o que levava ao desperdício de recursos hídricos. Agora, com a utilização do smartphone, é possível ver o fluxo instantâneo.

No condado de Manas, cada município tem um conjunto de equipamentos, respetivamente, para monitorizar a umidade, as pragas, o crescimento do plantio, estes dados serão transmitidos para a plataforma de grandes dados da agricultura digital localizada na aldeia de Chaichang, município de Baojiadian. O local é o centro de extensão agrícola do condado e os fabricantes de fertilizantes líquidos de quase uma centena de técnicos agrícolas serão baseados nos dados de monitoramento em tempo real, para as famílias plantadoras orientarem a gestão do campo.

“Vejam este monitor de insetos, os insetos são secos a altas temperaturas depois de caírem, caem na caixa abaixo e são captados pela câmara de alta definição. Analisaremos as fotografias e, se o número de um determinado tipo de inseto aumentar continuamente, teremos de aplicar inseticidas para exterminar os insetos”, explicou Zhu Junling.

A fim de atrair mais novos agricultores adaptados ao desenvolvimento da agricultura digital, o condado de Manas também construiu uma base de formação em agricultura digital, gestão científica de conhecimentos sobre água e fertilizantes e formação de competências em controle remoto da aplicação de água e fertilizantes. Desde o início deste ano, oito programas de formação sobre a promoção e aplicação da agricultura digital foram realizados em grande escala, tornando 18.000 agricultores em “especialistas em ciência e tecnologia” na agricultura digital e 379 agricultores obtiveram certificados de qualificação para novos tempos de agricultores profissionais.

Atualmente, o condado de Manas tem 300.000 acres de terras aráveis que utilizam tecnologia de agricultura digital, transformando todos os 1 milhão de acres de terras aráveis do condado numa base de demonstração de terras agrícolas digitais no prazo de três anos. Diante da crescente procura de equipamento agrícola digital, o condado de Manas iniciou este ano a construção do primeiro parque industrial de equipamento agrícola digital em Xinjiang, estando prevista a conclusão de 11 fábricas até ao final de agosto.