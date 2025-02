China define tarefas-chave para acelerar reformas rurais e fortalecer agricultura

A China divulgou no domingo, 23, um documento em que estabelece prioridades para aprofundar reformas rurais e avançar de forma sólida na revitalização rural em todas as frentes.

O “Documento Central Nº 1” de 2025 é visto como um indicativo das prioridades governamentais para o ano. Ele está estruturado em seis partes, abordando os seguintes temas:

Fornecimento de grãos e outros produtos agrícolas essenciais

e outros produtos agrícolas essenciais Erradicação da pobreza e consolidação dos avanços sociais

e consolidação dos avanços sociais Desenvolvimento das indústrias locais e incentivo à inovação

e incentivo à inovação Infraestrutura rural e ampliação de serviços

e ampliação de serviços Governança no campo e fortalecimento institucional

e fortalecimento institucional Alocação de recursos rurais e otimização da gestão

Foco na inovação e no crescimento sustentável

O documento destaca a necessidade de redobrar esforços no setor agrícola, nas áreas rurais e entre os trabalhadores do campo em 2025 e nos anos seguintes, com o objetivo de impulsionar a revitalização rural e fortalecer as bases agrícolas do país.

Tendo a reforma, a abertura e a inovação científica e tecnológica como motores, a China pretende garantir sua segurança alimentar e evitar retrocessos na luta contra a pobreza. O país fará todo o possível para aumentar a eficiência agrícola, revitalizar as áreas rurais e elevar a renda dos agricultores, consolidando assim os alicerces para a modernização chinesa.

A diretriz enfatiza a importância de desenvolver novas forças produtivas no setor agrícola, levando em conta as condições locais. Além disso, propõe a criação de empresas agrícolas líderes em alta tecnologia e a aceleração de avanços no melhoramento de cultivos.

Expansão da tecnologia e da infraestrutura rural

A China apoiará o desenvolvimento da agricultura inteligente, expandindo a aplicação de tecnologias como inteligência artificial, big data e sistemas de baixa altitude. Também estão previstos planos para ampliar a logística de cadeia fria e os serviços de varejo instantâneo para os distritos rurais, além de incentivar a instalação de estações de recarga e troca de baterias para veículos elétricos em regiões com infraestrutura adequada.

Para garantir a gestão eficiente dos recursos rurais, o documento propõe explorar formas viáveis de utilizar legalmente as moradias rurais por meio de arrendamento, participação acionária e cooperação.

Novos mecanismos de financiamento e desenvolvimento rural

A diretriz também incentiva inovações no financiamento para a revitalização rural, prevendo maior suporte por meio de:

Investimentos do orçamento central

Títulos especiais do governo de longo prazo

Títulos locais para projetos estratégicos agrícolas

Ferramentas de política monetária serão utilizadas para estimular instituições financeiras a ampliar o financiamento voltado ao setor rural.

As reformas em florestas, fazendas estatais e cooperativas serão conduzidas de forma coordenada. O documento enfatiza a necessidade de aprofundar a reforma da posse coletiva de florestas, a modernização dos sistemas de precificação e direitos de uso da água no setor agrícola e o fortalecimento da gestão do consumo hídrico.

Por fim, o documento incentiva cidades elegíveis a incluir trabalhadores migrantes rurais com emprego estável nas políticas locais de habitação popular, promovendo maior integração entre áreas urbanas e rurais.