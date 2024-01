Cepea: preço ao produtor de grãos tem queda de 22,5% em 2023

Os preços pagos aos agricultores por suas produções agrícolas tiveram queda acentuada em 2023, conforme análise do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea). O recuo foi puxado principalmente pelo segmento de grãos.

De acordo com pesquisadores do Cepea, a significativa baixa observada para o IPPA-Grãos/Cepea foi de 22,5%, incluindo algodão (-34,0%), milho (-25,0%), soja (-22,2%) e trigo (-26,4%). Este desempenho influenciou o cálculo do IPPA de todo o setor agropecuário.

O Índice de Preços ao Produtor de Grupos de Produtos Agropecuários (IPPA) é calculado pelo Cepea considerando quatro grupos de produtos agropecuários – grãos, pecuária, hortifrutícolas e cana-de-açúcar e café –, dando origem a subgrupos de análise para cada produto.

O Cepea aponta para queda nominal de 16,4% do IPPA no acumulado de janeiro a dezembro de 2023, em comparação a 2022. Para comparação, o Cepea indica os preços internacionais dos alimentos (FAO Food Index) e a taxa câmbio (R$/US$) nominal recuaram 13,7% e 3,3%, respectivamente.

Outros produtos

No acumulado de 2023 frente ao mesmo período de 2022, o IPPA-Pecuária/Cepea teve queda nominal de 11,1%, refletindo as baixas para arroba bovina (-20,5%), frango (-14,4%) e leite (-7,6%).

Na comparação entre os 12 meses, o IPPA-Cana e Café/Cepea teve queda nominal de 7,8%, reflexo do comportamento dos preços do café (-24,2%).

Já para o IPPA-Hortifrutícolas/Cepea, foi registrada elevação nominal ao longo de 2023, de 5,9%. Na comparação entre 2022 e 2023, houve a valorização para a laranja (+41,8%) e à uva (+23,0%).