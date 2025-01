Carne bovina brasileira se prepara para desembarcar no Japão — e mira mais três países em 2025

A carne bovina brasileira se prepara para desembarcar no Japão nos próximos meses e, se depender de Roberto Perosa, atual presidente da Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne (Abiec) e ex-secretário de Comércio e Relações Internacionais do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), esse será apenas o começo.

“Em fevereiro, viajarei com alguns empresários ao Japão para uma audiência com o ministro da Agricultura japonês. O Japão ainda depende de aceites e certificados específicos relacionados ao produto brasileiro”, diz Perosa em entrevista à EXAME.

Leia a entrevista completa em: https://exame.com/revista-exame/os-novos-portos-da-carne-brasileira/

Segundo o presidente da Abiec, com as negociações em andamento, a intenção é agilizar os contatos para que o governo brasileiro já tenha alguma sinalização favorável em março — Perosa embarca para o país asiático em oito de fevereiro.

No entanto, o Japão não é o único mercado prioritário para o setor. Outros três países estratégicos estão na mira: Turquia, Vietnã e Coreia do Sul. Juntos, esses países, somados ao Japão, representam 30% da demanda mundial de carne bovina.

“Grande parte do trabalho já foi realizada. As tratativas com Japão, Turquia e Vietnã estão na reta final, enquanto o processo com a Coreia do Sul está um pouco mais atrasado. Ainda assim, os avanços nas negociações com os três primeiros países nos deixam confiantes na possibilidade de iniciar as exportações em breve”, afirma Perosa.

Segundo projeções da consultoria Safras & Mercado, o Brasil deve exportar 4,032 milhões de toneladas em equivalente carcaça em 2025, um ligeiro aumento em relação a 2024. No entanto, esse volume representa um novo patamar para o setor. Em 2024, os embarques de carne bovina brasileira atingiram um recorde histórico, com crescimento de 26% em comparação a 2023.