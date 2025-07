Brics: Brasil e China fecham parceria para laboratório de IA no agro em meio à ameaça de Trump

Em meio às ameaças do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, contra os Brics, Brasil e China, membros do grupo firmaram um acordo para levar inteligência artificial à agricultura nos dois países. Os valores da parceria não foram divulgados.

Um dos primeiros projetos do centro será a criação de um laboratório de IA, com foco na agricultura familiar, por meio de uma parceria entre o Instituto Nacional do Semiárido (Insa) e a Universidade Agrícola da China.

Os planos para o centro, com foco na agricultura em regiões semiáridas, foram inicialmente discutidos em Brasília durante uma reunião no mês passado entre Luciana Santos, ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação do Brasil, e Lin Xin, vice-ministro da Ciência e Tecnologia e secretário de Desenvolvimento Tecnológico da China.

Segundo o diretor do Insa, José Etham Barbosa, o projeto visa encontrar maneiras de integrar tecnologias de IA a máquinas comuns em fazendas de menor porte, visando aprimorar o monitoramento ambiental e a qualidade do solo.

A região do Sertão, no nordeste do Brasil, abriga quase 22 milhões de pessoas, tornando-se uma das áreas semiáridas mais populosas e biodiversas do mundo.

Cobrindo cerca de 11% do território brasileiro, a região é caracterizada pelo calor intenso, seca e vegetação escassa.

A parceria entre China e Brasil no setor agropecuário é histórica. A China é o principal importador de soja e carne do Brasil, e em 2024, foi responsável por 75% das importações de soja chinesa.

Trump ameaça Brics

No domingo, 6, Trump anunciou que imporá uma tarifa adicional de 10% sobre "qualquer país que se alinhar às políticas antiamericanas do Brics". A medida foi divulgada por meio de sua conta na rede social Truth Social. "Não haverá exceções a essa política", afirmou. Trump, no entanto, não esclareceu o que considera “políticas antiamericanas” em sua publicação. Autoridades do governo dos EUA informaram que ainda não há um decreto em andamento e que tudo dependerá das ações futuras do bloco. Antes, no mesmo domingo, o bloco econômico divulgou a "Declaração do Rio de Janeiro", que, entre outras questões, defende o multilateralismo, sem fazer menção direta aos Estados Unidos.