Brasil bate recorde de cervejarias; São Paulo lidera ranking

O mercado de cervejas continua em expansão no país. No ano passado, o setor contava com 1.549 cervejarias, 12% a mais do que em 2020, segundo um estudo do Ministério da Agricultura. O Anuário da Cerveja 2021 aponta que foram registradas 200 novas fábricas de cerveja no ano passado, o que representa a criação de 166 empresas no segmento. “O mercado cervejeiro vem evoluindo e demostrando resiliência a crises internas e externas", diz Glauco Bertolo, diretor do departamento de inspeção de produtos de origem vegetal do Ministério da Agricultura.

A maior parte das cervejarias se localiza nas regiões Sul e Sudeste, que somam 1.329 estabelecimentos. O Estado de São Paulo lidera o ranking, com 340 cervejarias, seguido pelo Rio Grande do Sul (285) e Santa Catarina (195). Alguns Estados, no entanto, surpreendem. É o caso de Rondônia, em que o número de produtores de cervejas cresceu 200% no ano passado. No Acre, o aumento foi de 100%, seguido pelo Piauí (66,7%).

O número de municípios com pelo menos uma cervejaria também aumentou, passando de 609 em 2020 para 672 em 2021. São Paulo se destaca como a unidade da Federação com o maior número de municípios que apresentam ao menos uma cervejaria. O Rio de Janeiro aparece segundo lugar, com 38% das cidades com ao menos uma produção local de cerveja.

Em relação à densidade de cervejarias por habitante, Santa Catarina ocupa a liderança, com um estabelecimento para cada 37.633 habitantes. Em todo o país, há uma cervejaria registrada para cada 137.713 habitantes.

São Paulo é a unidade federativa com maior número de produtos registrados (10.104). O Rio Grande do Sul fica em segundo lugar (5.363), seguido por Minas Gerais (5.184). O município de Várzea Paulista, no interior de São Paulo, tem a marca recorde de 622 produtos registrados em uma única cervejaria.

Quanto à exportação de cerveja, houve um aumento de 66.687.006 quilos em comparação a 2020. Ao todo, as cervejas brasileiras chegaram em 71 países, o que proporcionou um faturamento de 131,5 milhões de dólares. Os principais destinos são países da América do Sul, que respondem por 99% das vendas externas. O Paraguai ocupa o topo do ranking, seguido pela Bolívia, Chile, Argentina e Uruguai. Quanto à importação, os produtos são provenientes de 27 países, com destaque para os Estados Unidos.

