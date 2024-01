Boa Safra segue plano previsto em IPO e anuncia expansão para o Sul do país

A Boa Safra (SOJA3), líder na produção de sementes de soja e com atuação também em outras culturas, anunciou nesta terça-feira, 30, a expansão dos negócios para a região sul do país.

Com unidades em Mato Grosso, Goiás, Tocantins, Bahia, Maranhão e Minas Gerais, a companhia de capital aberto passa a oferecer sementes específicas para atender ao mercado do Paraná, Santa Catarina e o sul de Mato Grosso do Sul e São Paulo. O Rio Grande do Sul continua com atuação mais tímida.

Andreia Cocka de Oliveira, diretora de negócios da Boa Safra, explica que a companhia passa a oferecer 25 variedades distintas de sementes de soja, específicas para a região. "São variedades de ciclo menor, diferente do que se faz no Cerrado, para se adaptar à realidade agronômica, de solo", ela diz.

Ampliação de market share

Embora seja um ano com expectativas de quebra de safra no país, isso não desanima a companhia. Afinal, a expansão das unidades está atrelada à estratégia de médio prazo do IPO, que busca alcançar nove milhões de sacas produzidas e comercializadas em todo o Brasil até 2027. O objetivo é atingir 15% do market share das sementeiras no país nos próximos anos.

"A gente entende que é importante estar localizado em todas as regiões do país e é estratégico ir para o Sul para o crescimento da empresa e aumento de market share, conforme já havíamos planejado com nossos investidores", afirma Oliveira.

A expansão visa atender distribuidores, à medida que a Boa Safra não faz venda direta para produtores rurais. Junto à comercialização de sementes, a empresa pretende oferecer um pacote de soluções que inclui crédito para os insumos.

A região do Sul já tem alguns parceiros da Boa Safra, tanto para parte de produção quanto de armazenagem, pois a semente não será transportada desde o Cerrado. "A intenção é que a gente tenha produção das sementes com integrados do Sul, que são aqueles produtores que dedicam parte da área para multiplicar nossas sementes e são pagos por isso", diz.