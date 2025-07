BNDES volta às compras de ações com aporte de R$ 114 milhões em fabricante de fertilizantes

Um mês após anunciar a retomada dos investimentos em participações acionárias de empresas, o BNDES aprovou um aporte de R$ 114 milhões para ficar com 19,9% do capital do Grupo Santa Clara, de Ribeirão Preto (SP), que atua no desenvolvimento de fertilizantes especiais e bioinsumos e controla empresas como Santa Clara Agrociência, Hydromol, Linax e Inflora Biociência.

Em junho, o banco de fomento anunciou que a BNDESPar, sua empresa de participações societárias, fará um investimento de R$ 10 bilhões, até o fim do ano, em ações de empresas, tanto diretamente quanto via fundos. A decisão marcou uma reviravolta, após “quase dez anos” sem investimentos diretos em participações acionárias, como ressaltou o BNDES ao fazer o anúncio.

Os aportes do banco de fomento para comprar fatias de empresas estão no rol de polêmicas envolvendo o BNDES nas gestões anteriores do PT. Parte da política que ficou conhecida como “campeões nacionais” — a estratégia de reforçar o apoio de grandes companhias privadas para permitir que competissem internacionalmente — se deu com participações acionárias.

Um redirecionamento, e consequente redução, da atuação do BNDES foi uma marca nas políticas econômicas dos governos Michel Temer e Jair Bolsonaro, após a saída do PT do governo federal com o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff.

Com isso, a BNDESPar vinha vendendo suas participações acionárias desde 2016. A saída total do capital da mineradora Vale e uma oferta de pouco mais de R$ 20 bilhões em papéis da Petrobras foram marcos dessa estratégia.

Retomada com pegada verde

Agora, a operação que marca a volta do banco de fomento às compras de fatias de empresas está “alinhada com a estratégia de apoio à economia verde e à inovação”, diz uma nota divulgada pelo BNDES.

“A atuação do BNDES é estratégica para impulsionar investimentos em transição ecológica e descarbonização, contribuindo com o desenvolvimento de empresas brasileiras de todos os portes e garantindo a geração de empregos no Brasil”, afirmou o presidente do banco, Aloizio Mercadante, conforme a nota divulgada pelo BNDES.

Segundo o banco, o Grupo Santa Clara, que emprega 300 funcionários, “é uma empresa de médio porte” e “o investimento minoritário da BNDESPAR tem como objetivo fortalecer a estrutura de capital da companhia para apoiar o seu Plano de Negócios, que contempla investimento em inovação e em expansão produtiva e de mercado”.

Para João Pedro Cury, CEO do Grupo Santa Clara, o investimento do banco de fomento permitirá “ampliar nossas soluções que potencializam a agricultura baseada em produtividade, rentabilidade e sustentabilidade”, ainda segundo a nota do BNDES.