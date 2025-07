Be8 levanta R$ 290 milhões com o BNDES para fábrica de glúten vital no RS

A Be8, empresa brasileira de biodiesel, levantou R$ 290,2 milhões junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para construir uma fábrica de glúten vital em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. O anúncio foi feito nesta segunda-feira, 14. O montante é proveniente do Programa BNDES Mais Inovação.

O glúten vital é extraído pela moagem da farinha de trigo e utilizado como aditivo para melhorar a qualidade da farinha destinada à panificação. Além disso, também é encontrado em medicamentos e produtos de higiene pessoal, como cremes dentais e enxaguantes bucais.

Em 2024, o Brasil importou 22,1 mil toneladas de glúten vital, um aumento de 1% em relação ao ano anterior.

Áustria, China, Bélgica e Alemanha foram responsáveis por 66% do glúten importado pelo Brasil no ano passado, segundo dados da Associação Brasileira da Indústria de Trigo (Abitrigo). Na América do Sul, a Argentina é o único país com alguma produção.

A nova unidade será instalada ao lado de uma biorrefinaria, que está em construção desde o ano passado. Nela, a Be8 produzirá etanol a partir de cereais (como trigo, triticale e milho) para o setor de combustíveis.

Segundo a empresa gaúcha, a produção de glúten terá como principal destino a indústria alimentícia nacional.

No entanto, a Be8 acredita que também poderá atender à demanda de países da América do Sul. Atualmente, não há produção de glúten vital no Brasil, e todo o consumo interno é suprido por meio de importações.

"Este é um parque fabril que integra um conceito importante de geração de energia renovável e produção de alimentos", afirma Erasmo Battistella, CEO da Be8.

O Rio Grande do Sul tem 1,3 milhão de hectares dedicados à produção de culturas de inverno, como trigo, triticale, aveia e cevada, segundo a Companhia Nacional de Abastecimento.

No final de maio deste ano, a Kepler Weber, empresa especializada em silos e armazenagem, anunciou um contrato com a Be8 para construir oito silos na biorrefinaria da companhia gaúcha.

Etanol de trigo

No ano passado, a Be8 iniciou a construção da primeira usina de etanol de trigo do Brasil, com um investimento estimado em R$ 1 bilhão.

A obra recebeu um financiamento de R$ 729,7 milhões do BNDES, sendo R$ 500 milhões provenientes do Programa BNDES Mais Inovação, linha do banco que fomenta projetos pioneiros e inovadores.

A previsão da empresa é concluir a obra em 2026.

A integração das duas instalações — a de etanol e a de glúten — permitirá a otimização de custos e o aumento da eficiência operacional.

Com as duas operações em funcionamento, a Be8 estima produzir anualmente 209 mil metros cúbicos de etanol anidro e 25,6 mil toneladas de glúten.

Além disso, a operação gerará subprodutos. A previsão é de que sejam produzidas 153 mil toneladas de farelo DDGS (Distiller’s Dried Grains with Solubles), utilizado na produção de ração animal.