'Bar do agro' abre primeira unidade no Paraguai e mira R$ 15 milhões

O Agrobar, rede de franquias, se prepara para inaugurar sua primeira unidade em Ciudad del Este, no Paraguai. A expansão para o país vizinho faz parte de um projeto estratégico que visa levar o faturamento da marca a R$ 15 milhões até 2026.

"Nosso franqueado em Foz do Iguaçu identificou a oportunidade de abrir uma unidade no Paraguai, o que viabilizou essa expansão", afirma João Pedro Albuquerque, diretor de expansão da rede.

Com 20 unidades em operação no Brasil e 30 em processo de implantação, o Agrobar tem atraído interesse em cidades com forte vocação agropecuária, como o Mato Grosso, interior de São Paulo e Paraná. A rede também chamou a atenção do cantor sertanejo Luan Pereira, que se tornou sócio da marca.

Criado em 2023, em Londrina, Paraná, o Agrobar foi inspirado no modelo de negócios do Folks Pub, do qual Albuquerque também é sócio, um espaço denominado "o primeiro pub sertanejo do Brasil".

O objetivo do Agrobar é conquistar uma fatia de mercado ainda inexplorada, com foco não apenas nas grandes cidades e capitais, mas também em municípios menores, com até 300 mil habitantes.

Segundo Pedro Elero, diretor de franquias do Agrobar, o conceito da rede se baseia em ambientes temáticos, onde os clientes podem desfrutar de boa gastronomia, música ao vivo e um clima animado, ideal para happy hours e encontros com amigos e familiares. "A proposta é levar a cultura agro para a mesa de bar", diz Elero.

Entre 2018 e 2024, o número de bares voltados para o entretenimento cresceu 826% no Brasil, passando de 1.711 para 15.853 estabelecimentos, segundo levantamento da Datahub.

"Nosso diferencial está em criar uma verdadeira comunidade de clientes, algo que vai além da experiência gastronômica. Queremos que as pessoas se sintam parte do que estamos criando", afirma Elero.

Segundo o executivo, "tudo foi pensado para criar uma conexão genuína com o estilo de vida no campo e com a cultura sertaneja raiz".

Planos de expansão

Além do Paraguai, o Agrobar planeja abrir 11 novas unidades até o final de 2025, com a expectativa de alcançar um faturamento de R$ 7,5 milhões até dezembro deste ano.

A marca, diz Pedro Elero, segue apostando em um modelo de negócios focado na experiência do cliente, com a diversificação sendo um pilar fundamental dessa estratégia.

"Continuaremos focados em oferecer uma experiência única e na criação de uma verdadeira comunidade, tanto no Brasil quanto no exterior. Estamos convencidos de que nosso modelo é escalável e oferece algo exclusivo para o público", afirma o executivo.

A expansão para o Paraguai, no entanto, é apenas o começo das ambições internacionais do Agrobar. A empresa já está avaliando novas oportunidades em mercados como Portugal e Estados Unidos, embora esses projetos ainda estejam em fase inicial, de acordo com os executivos.