Banheiro, quintal produtivo e R$ 300 milhões: a aposta do Banco do Nordeste na safra 25/26

Quintais produtivos são áreas próximas às residências, geralmente em propriedades rurais, destinadas ao cultivo de diversas espécies de plantas, como hortaliças, frutas, ervas e plantas medicinais. Em alguns casos, esses espaços também abrigam pequenos animais.

Segundo Luiz Abel, diretor de negócios do BNB, a ideia é melhorar o saneamento básico na zona rural do Nordeste e expandir a capacidade produtiva da região.

"Não podemos aceitar que, ao oferecer acesso a crédito, ainda haja na zona rural muitas famílias sem acesso ao básico, como um banheiro. A intenção é melhorar a dignidade das pessoas", afirma Abel em entrevista à EXAME.

Com a medida, o banco espera alcançar 100 mil famílias na safra 2025/26. As primeiras unidades já começaram a ser construídas em várias regiões do Nordeste, segundo Abel.

Criado em 2005, ano em que Luiz Abel ingressou no banco, o Agroamigo é um dos principais programas do BNB.

Ele oferece microcrédito rural para pequenos produtores, com acompanhamento detalhado antes e após a concessão do crédito. Atualmente, a carteira ativa do programa soma R$ 15,4 bilhões.

De acordo com dados divulgados nesta quarta-feira, 16, pelo BNB, 52% das operações do Agroamigo foram realizadas por mulheres. Além disso, 84,13% dessas operações estão concentradas no semiárido, uma região com clima quente e seco e escassez de chuvas.

Inicialmente, os valores oferecidos eram modestos, variando de R$ 1 mil a R$ 6 mil até 2022. Recentemente, houve uma ampliação, permitindo que as famílias acessem até R$ 35 mil.

O crédito é destinado a microprodutores rurais de baixa renda, com juros subsidiados de 0,5% ao ano. Desde o início do programa, mais de 1,4 milhão de clientes ativos foram atendidos.

O Agroamigo segue como base o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) para definir o público-alvo e as condições de financiamento. Para a safra 2025/26, o programa terá R$ 9 bilhões.