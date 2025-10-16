'As fazendas estão desaparecendo': sem ajuda financeira, agro dos EUA pede socorro a Trump

Uma das principais queixas do setor agrícola nos Estados Unidos é a falta de ajuda financeira para a safra atual.
Além disso, o fato de os EUA estarem desenvolvendo um plano para conceder à Argentina, um dos principais concorrentes do Brasil no fornecimento de soja para a China, um financiamento de US$ 20 bilhões tem gerado ainda mais insatisfação entre os produtores americanos.
"A frustração é enorme. Os preços da soja nos EUA estão caindo, a colheita está em andamento e, enquanto isso, os agricultores leem nas manchetes não sobre um acordo comercial com a China, mas sobre o governo dos EUA conceder US$ 20 bilhões em apoio econômico à Argentina", disse Caleb Ragland, presidente da Associação Americana de Soja (ASA).
Na segunda-feira, 13, produtores de milho pediram ao Congresso dos Estados Unidos que aumentasse de 10% para 15% a mistura de etanol de milho (E15) na gasolina durante o ano todo. Atualmente, a mistura de 15% é permitida apenas no verão — de julho a agosto — em razão da alta demanda por gasolina durante as férias escolares.
Em um estudo divulgado pela Associação Nacional de Produtores de Milho (NCGA), os agricultores defendem que a medida ajudaria a aliviar a "crise econômica" que afeta o setor.
Parlamentares republicanos têm pressionado a Casa Branca a agir rapidamente para conter o aumento das preocupações, que, segundo eles, podem resultar em uma crise agrícola semelhante à de 1980, que causou falências em massa e o êxodo de pessoas do campo.
Além disso, a logística também é um grande desafio: nesta safra, os produtores de soja e milho colheram cerca de 545 milhões de toneladas desses grãos. Diante disso, muitos enfrentam dificuldades para encontrar locais adequados para armazená-los.
Republicanos do Comitê de Agricultura do Senado solicitaram uma reunião com o presidente para discutir a grave situação no setor agrícola e pedir ações urgentes para resolver a crise.