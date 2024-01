As 3 prioridades do novo plano do MDIC para a agroindústria

Nesta semana, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) apresentou o plano Nova Indústria Brasil, com as metas para política industrial do país. Entre os seis eixos apresentados, o documento logo se inicia pela agroindústria como a primeira missão e traz três áreas prioritárias, definidas pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial (CNDI), que inclui os ministérios da Agricultura e Pecuária e do Desenvolvimento Agrário.

Com o objetivo de aumentar a participação do setor agroindustrial de 23% para 50% no Produto Interno Bruto agropecuário, o MDIC aponta que irá investir em: máquinas agrícolas, equipamentos de precisão e biofertilizantes.

Leia também: Colheita da soja e plantio de algodão avançam acima da média dos últimos 5 anos no MT

Ao olhar para a indústria de tratores e implementos no país, a maior parte é representada por multinacionais como John Deere, CNH Global (com as marcas Case New e Holland) e AGCO (Fendt, Massey Fergusson, Valtra).

Embora veja como um desafio o desenvolvimentos destas máquinas e insumos nacionais para reduzir a oferta internacional, a pasta apresenta uma meta ambiciosa. "O MDIC quer suprir pelo menos 95% do mercado de máquinas e equipamentos para agricultura familiar com produção nacional", aponta o documento.

Mercado 'bio'

Projetos de soluções biotecnológicas para nutrição e defesa de plantas e proteínas animais e máquinas e equipamentos para agricultura familiar poderão ser financiados com recursos reembolsáveis com juros de Taxa Referencial (TR) mais 2% ao ano.

O percentual é um incentivo, à medida que pasta vê "a dificuldade de aumentar o uso dos bioinsumos para a produção de alimentos e na agropecuária".

Leia também: Há 16 anos na Piracanjuba, novo presidente quer ultrapassar desafios do leite e ampliar portfólio

O MDIC ainda ressalta a possibilidade de financiamentos com recursos não reembolsáveis para fertilizantes e defensivos com nanotecnologia ou biotecnologia, produtos de maior valor agregado com base em biomassa, melhoramento genético animal e vegetal e redução da pegada de carbono na atividade agropecuária.