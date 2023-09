Após confirmação de gripe aviária, Japão suspende importações de frango do Mato Grosso do Sul

Após o Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) confirmar a detecção do vírus da influenza aviária (H5N1) em uma criação de aves domésticas de subsistência na cidade de Bonito, no Mato Grosso do Sul, o Japão suspendeu a importação de carne de frango do estado.

De acordo com a Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), Mato Grosso do Sul exporta cerca de 2,5 mil toneladas de carne de frango para o Japão mensalmente – equivalente a 0,7% das exportações mensais totais do Brasil.

"Todas as unidades exportadoras presentes no estado são de empresas que mantêm plantas em outras unidades federativas. A expectativa é que haja uma reorganização do fluxo da exportação para que os impactos gerados pela decisão japonesa sejam minimizados", diz a entidade.

Casos de H5N1 sobem para 103

O total de focos confirmados no Brasil sobe para 103, sendo 100 em aves silvestres e três de aves de subsistência.

As medidas sanitárias estão sendo aplicadas pelo Serviço Veterinário Oficial para contenção e erradicação do foco, bem como estão sendo intensificadas as ações de vigilância em populações de aves domésticas na região.

Além disso, o Mapa esclarece que não há estabelecimentos avícolas industriais nas áreas de risco epidemiológico ao redor do foco.

Em agosto, a pasta confirmou que governo japonês retirou a suspensão para a compra de ovos, carne de frango e subprodutos relativos produzidos em Santa Catarina. A restrição aconteceu em julho e permaneceu por 28 dias até as exportações serem retomadas.