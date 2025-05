'Ao menor indício de animal doente, produção será inutilizada', diz ministro da Agricultura

O ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, afirmou nesta sexta-feira, 16, que todos animais que apresentarem o "menor indício" de contaminação da gripe aviária serão abatidos e terão sua produção, como ovos, inutilizada. A declaração acontece após o Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) confirmar o primeiro foco do vírus em uma granja comercial no Brasil.

— Ao menor indício de animal doente, a inutilização será imediata, a rastreabilidade de toda produção da granja será feita para sua inutilização também e transparência na informação, manter o mercado e a população a par de todos os passos — declarou em entrevista à Globonews.

Segundo a pasta, as medidas de contenção e erradicação do foco previstas no plano nacional de contingência já foram iniciadas e visam não somente combater a doença, mas também manter a capacidade produtiva do setor, garantindo o abastecimento e, assim, a segurança alimentar da população.

Segundo o ministro, os 35 animais que estavam na granja foram abatidos para que o vírus não se espalhe pela região.

O ministério também está realizando a comunicação oficial aos entes das cadeias produtivas envolvidas, à Organização Mundial de Saúde Animal (OMSA), aos Ministérios da Saúde e do Meio Ambiente, bem como aos parceiros comerciais do Brasil.

Suspensão da compra

Mais cedo, o ministro confirmou que a China e a União Europeia decidiram suspender a compra de carne de frango brasileira pelos próximos 60 dias.

— Assim que tivermos a confiança e a certeza de anunciar ao mercado que o foco foi completamente extinto, o restabelecimento da comercialização é imediata — declarou o ministro na entrevista.

O caso ocorreu em uma granja no município de Montenegro (RS). Esse é o primeiro foco confirmado do vírus da influenza aviária de alta patogenicidade (IAAP), causador da chamada gripe aviária, em granjas comerciais no Brasil.

Segundo o ministro, outros países, como o Japão, Emirados Árabes e Arábia Saudita, devem restringir a compra de carne de frango brasileiro apenas do Rio Grande do Sul.