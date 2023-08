Altos preços internacionais do arroz trazem impacto limitado à China, dizem especialistas

Os preços globais do arroz continuaram a subir desde o início do ano passado. Para especialistas, no entanto, a alta não afeta a China. A Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação divulgou recentemente dados que mostram que o índice global de preços do arroz aumentou 2,8% em julho, atingindo 129,7 pontos, o nível mais alto em quase 12 anos, o que gerou preocupações sobre a segurança alimentar global. Especialistas disseram que a produção de arroz da China é maior do que a demanda, as reservas adequadas, e que as flutuações do mercado internacional têm impacto limitado no mercado chinês.

Segundo Peng Chao, pesquisador da Academia de gerenciamento do Ministério da Agricultura e Assuntos Rurais, os aumentos dos preços globais do arroz no ano passado foram impulsionados principalmente pela alta da demanda do trigo, milho e outras variedades de alimentos. Este ano, uma combinação de fatores, incluindo condições climáticas extremas, proibições de exportação de arroz em alguns países e fortes taxas de câmbio em alguns países exportadores, levou a uma interrupção na cadeia global de suprimentos de arroz e a preços crescentes.

O fato de a Índia e outros países proibirem as exportações de arroz é um fator importante para o aumento dos preços globais. A Índia é o maior exportador de arroz do mundo, tendo exportado 22 milhões de toneladas no ano passado, o que representa 40% do total mundial. Para controlar a inflação interna, em 20 de julho, a Índia anunciou a proibição das exportações de arroz, com exceção do arroz de grãos cozidos no vapor e do arroz indiano perfumado, o que aumentou os preços globais. Posteriormente, os Emirados Árabes Unidos e a Rússia anunciaram a suspensão das exportações de arroz, uma após a outra, causando pânico nas compras em mercados de vários países e inflacionando ainda mais os preços.

O clima extremo é outro fator que afeta o aumento dos preços do arroz. De acordo com Peng Chao, neste ano, o ciclo do fenômeno El Niño reapareceu, e a Índia, o Sudeste Asiático, a China e outros grandes países produtores de arroz sofreram com temperaturas extremamente altas, secas e tempestades. No entanto, ainda não se sabe qual será o impacto do clima extremo na produção de arroz. Devido à longa janela de período para a produção de arroz, aliada aos altos preços globais do arroz e aos preços mais baixos dos fertilizantes neste ano, o plantio de arroz está mais lucrativo, os incentivos dos agricultores para plantar arroz melhoraram e a produção de arroz pode ser melhor do que o esperado.

O preço de trigo, milho, e outras variedades de alimentos que podem influenciar o preço do arroz também é citado, e espera-se que os preços do trigo e do milho aumentem, o que também será transmitido ao preço do arroz. A Rússia e a Ucrânia são países exportadores de trigo e milho, o conflito entre a Rússia e a Ucrânia fez com que as exportações de grãos dos dois países fossem bloqueadas, o acordo de transporte de grãos do Mar Negro ajudou a restaurar as exportações de grãos da Ucrânia, mas as exportações de grãos da Rússia ainda estão sujeitas à repressão dos EUA e da Europa. Não faz muito tempo, a Rússia anunciou que estava se retirando dos portos do Mar Negro de produtos agrícolas fora do acordo, o grão ucraniano foi mais uma vez forçado a se retirar do mercado global, os preços globais do trigo e do milho subiram em graus variados. O Fundo Monetário Internacional (FMI) prevê que a retirada da Rússia dos portos de produtos agrícolas do Mar Negro, fora do acordo, pode fazer com que os preços globais dos alimentos subam de 10% a 15%.

Os preços dos alimentos são a base de todos os preços, e as flutuações nos preços dos alimentos afetarão o aumento e a queda dos preços de outras commodities, afetando assim a estabilidade dos preços. De acordo com Li Jun, professor da Escola de Economia e Administração da Universidade Agrícola da China, embora um pequeno número de países exportadores de arroz possa se beneficiar dos altos preços do arroz, isso pode exacerbar ainda mais a inflação global de alimentos. Atualmente, muitos países, especialmente aqueles que dependem muito da importação de arroz, estão enfrentando preços altos de arroz e escassez de oferta, e alguns países economicamente subdesenvolvidos podem até mesmo voltar a ter problemas de segurança alimentar.

A China continua a desempenhar papel de “lastro” do mercado

Que impacto o aumento dos preços internacionais dos alimentos terá sobre o mercado doméstico de alimentos? Especialistas afirmam que a China é o maior produtor de arroz do mundo, com uma produção estável de arroz de mais de 200 milhões de toneladas por ano, representando cerca de 28% da produção global de arroz, e uma produção perene maior do que a demanda, reservas adequadas, atingindo taxa de auto-suficiência de mais de 100%, o que faz com que o mercado global de arroz desempenhe o papel de “lastro”. “O baixo grau de dependência da China em relação ao arroz estrangeiro, a proibição das exportações de arroz pela Índia e o aumento do preço global do arroz, o impacto no mercado de arroz da China não é grande.” disse o vice-diretor profissional da Divisão de Arroz do Yihai Kerry Group, Zhang Huizhuo.

Do ponto de vista da importação, as importações de arroz da China são principalmente para regular a demanda e alimentar a demanda de reposição. No ano passado, com a diferença de preço do arroz nacional e estrangeiro, o aumento da demanda e o ajuste da estrutura de importação e outros fatores sobrepostos, as importações de arroz da China atingiram 6,19 milhões de toneladas. A quantidade representa um aumento de 24,8% em relação ao ano anterior, excedendo pela primeira vez as cotas de importação de 5,32 milhões de toneladas. Este ano, o preço do arroz importado devido ao aumento acentuado dos preços no exterior e à contínua depreciação da taxa de câmbio do yuan em relação ao dólar, o duplo impacto das importações de arroz caiu drasticamente. No primeiro semestre deste ano, a China importou um total de 1,81 milhão de toneladas de arroz, uma queda de 49,6% em relação ao ano anterior.

“A fim de garantir a estabilidade das importações de arroz, os vários tipos de entidades importadoras da China também estão promovendo a diversificação das importações de arroz, para evitar os riscos de segurança de importação causados pela concentração excessiva de fontes e variedades”, disse Peng Chao.

A fonte das importações de arroz da China inclui Vietnã, Mianmar, Tailândia, Índia, Paquistão, Camboja e outros grandes países produtores. A partir de outubro do ano passado, a China começou a reduzir gradualmente as importações de arroz da Índia, que passou de maior fornecedor de arroz da China nos últimos anos para o quarto lugar.

“O bom funcionamento do mercado de arroz da China tem uma base material auto suficiente estável e uma garantia política”, disse Peng Chao. Diante da incerteza no ambiente do comércio internacional de alimentos, a China continuou a melhorar sua capacidade abrangente de produção de alimentos. Este ano, o estado incentiva o plantio de arroz em duas estações, a área de arroz precoce continua a se recuperar, o crescimento geral da situação do arroz médio e tardio é bom, Heilongjiang, Jilin e outras grandes províncias produtoras em locais individuais de arroz sofreram com fortes tempestades e inundações, mas representaram uma proporção relativamente pequena da oferta e da demanda de fundamentos de arroz do país, tendo um impacto limitado.

No momento, todas as partes do trabalho de alívio e mitigação de desastres agrícolas estão sendo realizadas de forma abrangente, para minimizar as perdas causadas por desastres, compreender cuidadosamente o gerenciamento de campos não afetados, fortalecer o controle de pragas e secas e outras medidas de prevenção de desastres e implementação de medidas para melhorar os rendimentos, e se esforçar para obter mais produção de alimentos.

Fonte: The Paper