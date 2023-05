Algodão de Xinjiang tem negócios no valor de US$ 82 milhões na Feira de Cantão

Mais de 100 compradores nacionais e estrangeiros assinaram acordos internacionais no valor de 570 milhões de iuanes (US$ 82,46 milhões) na terceira fase da 133ª Feira de Importação e Exportação da China, comumente conhecida como Feira de Cantão, para produtos têxteis de algodão provenientes da região de Xinjiang, no noroeste da China.

Representantes de mais de 30 empresas com sede em Xinjiang promoveram 300 produtos têxteis de algodão da rica região para compradores nacionais e estrangeiros, conforme relatado pelo site de notícias ycwb.com, sediado em Guangzhou, durante os feriados do Dia do Trabalho.

Produção

Em 2022, Xinjiang classificou-se em primeiro lugar na China por 28 anos consecutivos em termos de produção, rendimento por unidade, área de plantio e alocação de mercadorias.

A produção de algodão em Xinjiang em 2022 ultrapassou 5,39 milhões de toneladas, um aumento de 262 mil toneladas em relação ao ano anterior, de acordo com o Bureau Nacional de Estatísticas. A região autônoma representou 90,2% da produção total de algodão do país e um quarto da produção global no ano passado.

De acordo com relatos da mídia, mais de 80% do algodão de Xinjiang foi colhido por máquinas em 2021. As empresas chinesas têm progredido no desenvolvimento de máquinas de colheita de algodão de alta qualidade para acabar com a dependência de produtos dos EUA. Uma empresa local desenvolveu com sucesso máquinas de colheita de algodão que lideram marcas estrangeiras em desempenho central, de acordo com o site de notícias ts.cn.

Tradução: Mei Zhen Li

Fonte: China News