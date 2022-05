Agtech de sustentabilidade faz parceria com marketplace

Especializada no diagnóstico e na adequação de propriedades rurais a padrões sociambientais elevados, a Produzindo Certo deve praticamente dobrar o número de clientes atendidos até o fim do ano. Hoje, a agtech conta com 3,7 mil fazendas cadastradas — a expectativa é chegar a dezembro com 6,5 mil, segundo a empresa. Parcerias com empresas do setor fazem parte da estratégia de crescimento. A mais recente é com a Tarken, um marketplace de grãos.

"Com o acordo, os produtores rurais que utilizam nossos serviços poderão dar mais transparência aos resultados socioambientais atrelados a cada tonelada de grão que comercializam", diz Aline Locks, fundadora da Produzindo Certo. "Esperamos que eles tenham novos horizontes para sua produção responsável".

A parceria deverá permitir que agricultores com propriedades certificadas pela Produzindo Certo tenham acesso a ofertas para a venda de sua produção na Tarken. Ao mesmo tempo, compradores habituais do marketplace poderão ter acesso a alimentos produzidos de acordo com os preceitos de sustentabilidade.

A Produzindo Certo costuma ser contratada por grandes empresas e associações setoriais para monitorar e certificar as cadeias de fornecimento. "Não é raro encontrar pequenos produtores que nunca receberam orientação técnica para tornar a propriedade mais sustentável. Mas, ao contrário do que muita gente pensa, não há resistência em aprender e fazer melhor", diz Locks.

