Agrishow 2022 tem trator gigante e máquinas por mais de R$ 2,5 mihões

Máquinas futuristas e avanços tecnológicos para o campo estão entre as principais atrações da Agrishow 2022, maior feira de agronegócio do Brasil, que acontece em Ribeirão Preto (SP) até sexta, dia 29. Depois de dois anos suspenso por causa da pandemia, o evento voltou a ser realizado -- cerca de 150 mil pessoas devem conhecer inovações como tratores gigantes, óculos de realidade aumentada que transmitem a realidade do campo em tempo real e caminhões autônomos.

O estande da John Deere, fabricante de máquinas, traz um lançamento de peso -- a marca trouxe à Agrishow o trator 9r, considerado um dos maiores do mundo, com mais de 3,6 metros de altura e 4 metros de largura -- a super máquina pesa 21 toneladas e um sistema embutido de telemetria. A empresa não revela o valor do trator gigante, mas os preços geralmente não começam por menos de um milhão de reais. Assista o vídeo:

Agrishow: maior feira de agro do Brasil volta a ser realizada - YouTube

Outra novidade é um capacete com óculos de realidade aumentada, também da John Deere, que permite o acesso a informações detalhadas sobre tudo o que acontece no campo em tempo real.

A Case, outro grande fabricante do setor, tem como principal estrela na feira uma colheitadeira de cana-de-açúcar que pode custar até 2,5 milhões de reais. O equipamento vem com um novo sistema hidraúlico, capaz de aumentar em 10% a produtividade na colheita, segundo a empresa.

A Agrishow conta com 800 expositores nacionais e internacionais. A expectativa de geração de negócios durante o evento é de 6 bilhões de reais, segundo os organizadores.

LEIA MAIS: