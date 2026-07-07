Agricultura regenerativa: o que é e por que sua adoção ainda anda a passos lentos no agronegócio

O termo "agricultura regenerativa" tem ganhado espaço nas discussões sobre o futuro da produção agrícola, mas seu avanço prático ainda esbarra em um problema recorrente: grande parte dos produtores não domina o que a prática envolve, nem quais resultados esperar dela. Estudos do setor apontam essa lacuna — mais do que falta de interesse — como o principal motivo pelo qual a transição para modelos regenerativos avança de forma gradual.

O que é agricultura regenerativa

Agricultura regenerativa é um conjunto de práticas de manejo voltado a recuperar e manter a saúde do solo, tratando-o como um sistema vivo que precisa de matéria orgânica e biodiversidade continuamente reabastecidas. Diferencia-se da agricultura de precisão, que reúne tecnologias — sensores, imagens de satélite, softwares — usadas para otimizar decisões em qualquer sistema produtivo, regenerativo ou não.

Na prática, os dois conceitos se complementam: ferramentas de precisão costumam apoiar o planejamento e o monitoramento das práticas regenerativas.

Entre os princípios que orientam o modelo estão a redução do revolvimento do solo, o uso de plantas de cobertura, o aumento da biodiversidade por rotação de culturas, a integração entre lavoura e pecuária e a aplicação de insumos orientada por dados.

Participe do SuperAgro 2026 e acompanhe de perto os debates que vão definir os próximos passos do agronegócio brasileiro. Garanta sua vaga.

Por que a adoção ainda é lenta

Conhecimento técnico

A transição exige competências que vão além do manejo convencional — controle biológico de pragas, plantio com mínimo revolvimento do solo, planejamento de rotações de longo prazo. Sem capacitação estruturada, a migração tende a ficar restrita a quem já tem contato prévio com o tema.

Investimento inicial

A transição costuma exigir desembolso nos primeiros anos, período em que a produtividade pode cair antes de se recuperar — barreira relevante para produtores sem margem financeira para absorver essa fase.

Falta de padronização

Diferentemente de selos como o de agricultura orgânica, a certificação regenerativa ainda é fragmentada, com critérios distintos entre certificadores, o que dificulta que o produtor saiba o que precisa comprovar.

Não fique de fora do encontro que reúne os principais nomes do agronegócio para debater os desafios e oportunidades do setor. Inscreva-se no SuperAgro 2026.

Técnicas aplicadas ao campo

Plantio direto : semeadura sobre a palhada, sem revolver o solo, reduzindo erosão e perda de umidade.

Rotação de culturas : alternância de espécies na mesma área, reduzindo pressão de pragas e diversificando o solo.

Integração lavoura-pecuária : combina produção vegetal e animal, com ciclagem de nutrientes e diversificação de receita.

Pastoreio rotacionado : movimentação periódica do rebanho entre piquetes, permitindo recuperação da pastagem.

Benefícios para o negócio

Solos manejados de forma regenerativa tendem a reter mais água e nutrientes, sustentando produtividade mesmo em condições climáticas adversas. A capacidade de sequestrar carbono também abre espaço para créditos de carbono, negociados em mercados voluntários. Já a aplicação de insumos orientada por dados tende a reduzir custos com fertilizantes e defensivos. Esses ganhos, porém, se consolidam no médio e longo prazo — por isso a clareza sobre prazos é essencial antes de iniciar a transição.

Agricultura regenerativa é tema central no EXAME SuperAgro 2026

Reduzir essa lacuna de conhecimento é o próximo passo para acelerar a adoção — e é justamente para isso que eventos do setor têm dedicado espaço ao tema. O EXAME SuperAgro 2026, marcado para 11 de agosto, em São Paulo, reserva um painel exclusivo a "Práticas regenerativas para aumentar eficiência e resiliência no campo", ao lado de debates sobre transição energética, rastreabilidade digital e desafios climáticos.

O evento é gratuito, presencial, e reúne diversos especialistas. Voltado a executivos, produtores rurais, indústria e fornecedores de insumos e tecnologia.

Garanta sua participação no SuperAgro 2026 e conecte-se às principais lideranças e tendências que movimentam o agronegócio. As vagas são limitadas.

Registre seu interesse no Super Agro 2026.