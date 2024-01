Agricultores bloqueiam estradas na Alemanha em protesto ao corte de subsídios

Agricultores da Alemanha estão nas ruas nesta segunda-feira, 8, como forma de protesto ao plano do governo de revogar as isenções fiscais sobre o diesel utilizado na agricultura. Só em Munique, a polícia disse ter acompanhado cerca de 5.500 tratores em direção à cidade. Também em Berlim, quase 600 tratores ficaram paralisados nas imediações do Portão de Brandemburgo.

A medida, anunciada em dezembro, é uma maneira de cobrir parte dos prejuízos causados pela crise do orçamento federal. Somente para 2024, de acordo com a Agência Estado, a proposta integra um pacote cuja finalidade é recuperar um déficit de 17 bilhões de euros, somente no orçamento de 2024.

Leia também: Após 44 anos, Argentina sinaliza avanços para sementes patenteadas e geneticamente modificadas

Uma das decisões do governo alemão para tentar realocar o montante bilionário para os próximos anos foi cortar o subsídio ao diesel adquirido para a atividade rural. Como resposta, agricultores bloquearam com tratores estradas e rodovias em diferentes estados da Alemanha.

Por que os agricultores se manifestam?

Em dezembro de 2021, o governo alemão concordou com uma manobra orçamental para que 60 bilhões de euros de crédito sem utilização, destinados para ajudar a combater os efeitos da pandemia de Covid-19, fossem realocados para o chamado fundo para o clima e a transformação (KTF). Este é um fundo especial, separado do orçamento normal do Estado, que financia medidas relacionadas à mudança climática.

Em novembro de 2023, o Tribunal Superior da Alemanha anulou a decisão de redirecionar financiamento da Covid, considerando a ação como inconstitucional. Como resultado, o orçamento do governo para a ação climática agora necessita 60 bilhões de euros - e isso recaiu sobre o setor agropecuário.

Leia também: Feijão deve ter perda de 25% na produção da primeira safra e ficar mais caro no 1º tri

Na quinta-feira, 04, o governo voltou atrás do que havia anunciado e afirmou que a isenção de imposto de carro seria mantida e os cortes nos benefícios fiscais sobre o diesel seriam escalonados ao longo de três anos.

No mesmo dia, cerca de 300 agricultores impediram o ministro da Economia e vice-chanceler federal da Alemanha, Robert Habeck, de desembaracar de uma balsa na cidade de Schlüttsiel, no litoral norte da Alemanha. Ele precisou desistir e voltar ao local de embarque.