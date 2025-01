A venda da Fazenda Santa Elisa ainda não está decidida, diz Guilherme Piai

Depois de crescer 5,8% em 2024, o agronegócio de São Paulo se prepara para uma nova expansão em 2025. A informação é de Guilherme Piai, secretário de Agricultura e Abastecimento do Estado, durante o programa Agro em Pauta, programa de vídeo da Exame que discute os temas mais relevantes do setor.

Entre as principais iniciativas do secretário para impulsionar um dos setores mais importantes da economia paulista está a irrigação, considerada um dos maiores desafios para aumentar a produtividade agrícola no estado.

“A irrigação tem sido uma prioridade na pasta da agricultura. Enquanto a média mundial de irrigação é de 20%, em São Paulo está em torno de 6%. Queremos chegar a 15% até 2030”, afirmou Piai.

Fazenda Santa Elisa

Mas a irrigação não é a única aposta do secretário para alavancar o agronegócio paulista, que em 2024 representou 43,2% das exportações do estado. Segundo Piai, a pesquisa científica será outro pilar de sua gestão, mas ele afirmou que ainda não está decidido se venderá ou não a Fazenda Santa Elisa.

O espaço, uma área centenária com cerca de 700 hectares, é usado pelo Instituto Agronômico de Campinas (IAC) para experimentos com culturas como feijão, amendoim, café, mandioca e batata.

A possibilidade de venda de parte da Fazenda Santa Elisa, localizada em Campinas (SP), mobilizou entidades científicas no ano passado, após o Governo de São Paulo confirmar que avalia a viabilidade de destinar parte da propriedade para outros fins.

De acordo com Piai, o governo realizou um levantamento em 2024 para identificar áreas ociosas do estado que poderiam ser usadas para regularização fundiária, mas nenhuma decisão foi tomada até o momento. O secretário ressaltou que a gestão de Tarcísio de Freitas pretende vender áreas sem uso.

“Se realmente não houver pesquisa na área, vamos vender. Hoje, só serve para depósito de lixo e invasão”, afirmou Piai.

