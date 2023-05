A mente do agricultor: McKinsey revela novo estudo em live do SuperAgro

A volatilidade do preço dos insumos e a questão climática preocupam o empresário rural não apenas no Brasil, mas em regiões da América do Norte, Europa e Ásia. Esta é uma das constatações do estudo "A mente do agricultor — Uma perspectiva global", realizado pela consultoria McKinsey, com 5,5 mil produtores ao redor de sete localidades diferentes do mundo.

Para falar sobre esta percepção dos agricultores, em meio a um contexto geopolítico, a EXAME recebe nos estúdios Nelson Ferreira, sócio sênior da McKinsey, para uma conversa ao vivo. A live acontece nesta segunda-feira, 8, às 19h. Para assistir, basta clicar aqui.

O estudo completo será divulgado durante o evento SuperAgro, realizado dia 30 de maio, em São Paulo.

Nesta nova edição do estudo, alguns recortes inéditos foram explorados, como a visão dos produtores sobre a economia na agricultura, os desafios para obtenção de financiamento rural, adoção de tecnologia e sustentabilidade. Assista e participe interagindo no chat e nas redes sociais.









