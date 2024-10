A estratégia de R$ 41 milhões da Geo bio gas&carbon para aumentar a produção de biometano no Paraná

Combustível do Futuro

De janeiro a outubro de 2024, as aprovações de crédito do BNDES para o setor de biocombustíveis totalizaram R$ 3,9 bilhões, marcando a segunda maior cifra da série histórica que começou em 2005. O recorde permanece em R$ 4,5 bilhões, registrado em 2010.

Na semana passada, o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou a Lei do Combustível do Futuro. A nova legislação estabelece que o percentual de mistura de etanol na gasolina será fixado em 27%, com o Poder Executivo podendo ajustá-lo entre 22% e 35%, de acordo com as condições de mercado – atualmente, a mistura pode chegar a 27,5%, com um mínimo de 18%.

No caso do biodiesel, a mistura atual de 14%, que está em vigor desde março deste ano, será aumentada gradualmente a partir de 2025, com acréscimos de 1 ponto percentual ao ano, até atingir 20% em 2030.