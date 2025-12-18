A aposta de R$ 3,5 bilhões da Inpasa no MT para expandir o etanol de milho

A Inpasa, produtora de etanol de milho, anunciou nesta quinta-feira, 18, investimentos de R$ 3,5 bilhões no Mato Grosso. A companhia irá construir uma nova unidade em Rondonópolis, o principal polo do agronegócio do estado, além de expandir a indústria que já opera em Nova Mutum, também no MT.

A biorrefinaria de Rondonópolis terá capacidade anual para processar 2 milhões de toneladas de grãos, o que resultará na produção de 1 bilhão de litros de etanol, 490 mil toneladas de DDGS (coproduto do cereal) e 47 mil toneladas de óleo vegetal.

Já em Nova Mutum, a expansão aumentará a capacidade anual da unidade em 1 milhão de toneladas de grãos, totalizando 3 milhões de toneladas. A produção adicional será de 350 milhões de litros de etanol, elevando a produção total para 1,4 bilhão de litros, além de 183 mil toneladas de DDGS.

"Estamos avançando em um dos maiores ciclos de expansão da história da Inpasa. Este anúncio marca mais um passo decisivo na consolidação da companhia como a maior biorrefinaria de etanol de grãos da América Latina", afirmou Éder Lopes, CEO da companhia, em comunicado.

LEIA MAIS:

Esses investimentos somam-se a outros dois em curso — uma nova usina em Luís Eduardo Magalhães (BA) e outra em Rio Verde (GO). Juntos, os quatro projetos aumentarão a capacidade de produção da Inpasa em 50%, totalizando 8,6 bilhões de litros por ano.

Em cinco anos, a Inpasa já investiu R$ 13 bilhões em expansões industriais, que permitiram a construção de seis novas usinas no país, além da expansão da unidade de Sinop (MT), que se tornou a maior usina de etanol do mundo.

Etanol de milho

Fundada pelo paulista José Odvar Lopes, a Inpasa cresceu 37 vezes nos últimos cinco anos, ou 3.623%, passando de um faturamento de R$ 376 milhões em 2019 para R$ 14,9 bilhões em 2024.

O Brasil é um dos maiores produtores de etanol do mundo, com uma produção anual de 36 bilhões de litros — 72% provenientes da cana-de-açúcar e 28% do milho. Na safra 2024/2025, o país produziu 10,2 bilhões de litros de etanol de milho, sendo 50% desse total gerado pelas usinas da Inpasa.

A Inpasa a tem hoje oito usinas em atividade. No início do próximo ano, deve começar a operar sua nona usina, em Luis Eduardo Magalhães. A unidade em Rondonópolis será a décima.