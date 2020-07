Webinar explica por que este é um ótimo momento para empreender

A fase aguda da crise provocada pela pandemia do coronavírus pode estar no fim, mas muitos estudos apontam para um mundo pós-pandemia bem diferente do que existia antes. Empresas precisarão rever suas metas e objetivos para sobreviver, mas isso pode ser uma boa notícia. “Esse é o melhor momento para inovarmos. As dificuldades e desafios das empresas foram bem expostos e é um ótimo momento para pensar saídas inovadoras. Desde a construção da nova jornada do colaborador à digitalização e criação de novos canais de vendas e relacionamento com o cliente.”, afirma Pedro Waengertner.

Waengertner é CEO da ACE (antiga Aceleratech), a principal aceleradora de startups da America Latina, onde apoia dezenas de empreendedores a atingirem seus objetivos. “A metodologia usada para provocar a inovação nas startups pode ser replicada para negócios de diferentes naturezas e tamanhos. E o momento não poderia ser mais propício.”, completou. O webinar, gratuito, contará com a presença de Waengertner, de Luís Gustavo Lima, sócio da Ace, e do head da Exame Academy, André Portilho. No webinar “Inovação na Crise” Pedro e Luis Gustavo abordarão, além dos pilares da inovação, as mudanças de comportamento exigidas pelo novo normal e como desenvolver um mindset de inovação – tão primordial neste momento de tantas transformações no mercado.

Para se inscrever, basta acessar a página do evento e realizar a inscrição de forma gratuita. Os interessados em participar podem enviar perguntas que serão respondidas durante a transmissão, que ocorrerá no dia 22 de julho, às 18h.

O webinar faz parte da trilha de conhecimento promovida pela Exame Academy, plataforma de educação da Exame focada em desenvolvimento profissional contínuo. Em breve, mais novidades sobre cursos de tecnologia, finanças, carreira e outros temas no nosso site.