Webinar explica como reinventar seu negócio

Antes mesmo da pandemia tomar conta da rotina de milhões de trabalhadores, especialistas em inovação já discutiam sobre as diversas mudanças que o mercado sofreria a partir deste ano. No entanto, a chegada do vírus adiantou muitos destes processos, especialmente no que diz respeito à adoção de tecnologias. Agora, pode-se dizer que já vivemos um futuro bastante aguardado em diversos aspectos com o teletrabalho e o crescimento do e-commerce.

Se antes do coronavírus a capacidade de inovação das empresas já era um diferencial entre prosperar ou morrer, atualmente a capacidade e a velocidade de reinvenção das empresas são ainda mais urgentes. Muitos estudos apontam para um mundo pós-pandemia bem diferente do que existia antes. “Esse é o melhor momento para inovarmos. As dificuldades e desafios das empresas foram bem expostos e é um ótimo momento para pensar saídas inovadoras”, afirma Pedro Waengertner, CEO da ACE Startups, que afirma que essa mesma metodologia utilizada para acelerar startups pode ser aplicada em negócios de diferentes naturezas e tamanhos.

Foi pensando nesse contexto desafiador que a EXAME Academy convidou Waengertner e Felipe Collins, também sócio da ACE, para um webinário. A dupla irá ensinar, ao vivo, as cinco ações que você pode tomar imediatamente para reinventar seu negócio. “Queremos estimular o empreendedor a se reerguer no pós-pandemia”, diz André Portilho, head da EXAME Academy.

