Às vezes, investir nos custa mais tempo do que propriamente dinheiro. O clichê “tempo é dinheiro” não poderia ser mais adequado nesse caso. A falta de tempo é um dos principais argumentos das pessoas que gostariam, mas ainda não entraram no mundo dos investimentos. O tempo é necessário porque é preciso estudar os ativos, o mercado financeiro e o cenário econômico antes de começar a investir.

Não que para entrar nesse mundo você precise ser um expert na área, mas é preciso estudar, porque investir sem ter um mínimo de conhecimento sobre o que você está fazendo pode ser um grande risco para o seu dinheiro. Mas se você é daquelas pessoas que mal tem tempo de respirar, o mundo dos investimentos ainda é para você. Existe uma opção ideal para quem quer investir, mas não consegue parar a vida só para estudar sobre o tema: os fundos de investimentos.

Curso Mapa dos Fundos

Como o nome já diz, eles são fundos formados pelos mais diversos tipos de investimentos, desde os mais conservadores, de renda fixa, até os mais arrojados, apenas de renda variável. Além de ter fundo para todo perfil de investidor, a maior vantagem deste tipo de investimento é que você está colocando o seu dinheiro nas mãos de quem dedica a vida a estudar como funcionam e como investir nos ativos. E é nesse ponto que está a chave para a economia de tempo.

Se você não consegue parar para estudar os detalhes dos ativos e como eles funcionam no mercado, os fundos podem ser uma boa alternativa. Eles são cuidados por gestores especialistas que se dedicam todos os dias para compreender as assimetrias de mercado e trazer a melhor rentabilidade para os acionistas dos fundos.

“Eu nunca achei que valia a pena migrar para esse tipo de estratégia se você não tem condições de se dedicar a estudar isso. Boa parte das pessoas trabalha com outras coisas, tem família, estuda, tem uma série de obrigações do dia a dia que não necessariamente estão ligadas ao mercado financeiro”, afirma Juliana Machado, analista da Exame Research e professora do curso Mapa dos Fundos.

Mas isso não significa que você não precisa estudar mais nada sobre os investimentos. “A vantagem é você pode investir sem precisar saber todos os detalhes de um determinado ativo. Isso significa que você não vai ter que estudar? De maneira nenhuma. Da mesma forma que você precisa saber qual é a qualidade da pessoa que está prestando um serviço na sua casa, você precisa saber a qualidade do gestor de onde você está deixando seus recursos”, explica a especialista.

“Você utiliza uma pessoa que é um profissional dedicado a estudar as assimetrias de mercado e que recebe especificamente para isso. Por serem profissionais, os gestores têm muito mais acesso a determinados ativos que pessoas físicas não têm. É uma maneira de democratizar o acesso via fundos, abrindo uma gama de outros produtos que você sozinho não tem condições de acessar, tanto por não ter um determinado patrimônio quanto por não ter todas as informações necessárias”, afirma a professora.

INSCREVA-SE NO CURSO MAPA DOS FUNDOS AQUI