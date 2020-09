Parceria Exame Academy e Descomplica oferece MBAs em até 6 meses

Uma aula completa do MBA em Gestão Financeira e Controladoria abre a parceria de pós-graduações entre Exame Academy e Descomplica. Esse primeiro aulão, que acontece no dia 14 de setembro às 20h, será online e totalmente gratuito, para que todo o público possa tirar suas dúvidas e entender melhor a dinâmica do curso.

Os assuntos abordados são parte da programação das pós-graduações, mas também são úteis para quem não está pensando em cursar um MBA neste momento: produtividade e investimento durante a crise. A aula será aberta e gratuita, mas para participar, você deve se inscrever.

Inscreva-se na aula gratuita do MBA em Gestão Financeira e Controladoria!

Os professores convidados para abrir a nova parceria em educação são André Bona, da Exame Academy e Eduardo Valladares, do Descomplica. Bona é educador financeiro há mais de 9 anos e é referência quando se fala em finanças pessoais. Seu canal “Finanças e Investimentos para adultos”, conta com 231.000 inscritos. Valladares, ou Vallad – como se apresenta aos alunos – é designer de Experiência de Aprendizagem e TEDx Speaker. É também autor do livro “Como Aprender Melhor” pela Amazon.

O Descomplica, primeira EdTech brasileira a ingressar no mercado de ensino superior, se tornou parceira da Exame Academy, braço de educação da Exame, em julho deste ano. Com foco em pós-graduações, as duas empresas se juntaram para oferecer cursos de especialização nas áreas de finanças, carreiras e tecnologia. Até o momento são 11 opções de MBAs – todos com certificação reconhecida pelo MEC, através da Faculdade Descomplica. Os cursos são 100% online, incluindo as atividades e avaliações. Em alguns casos, é possível obter o diploma em apenas 6 meses.

Confira, abaixo, a lista completa de MBA’s desenvolvidos em parceria com a Exame Academy:

Gestão de Vendas e Relacionamento;

Gestão de Negócios;

Gestão Financeira e Controladoria;

Gestão de Pessoas;

Design Thinking e Gestão de Negócios,

Gestão de Negócios Digitais;

Gestão Estratégica da Administração Pública;

Gestão da Qualidade, Empreendedorismo e Negócios Digitais;

Finanças com Ênfase em Mercado de Capitais;

Liderança e Coaching.

Nesta aula ao vivo, Bona e Valladares abordarão desde a diferença entre os tipos de investimento até dicas de produtividade para não desanimar durante o home office.

“A parceria com a Exame Academy nos traz grande autoridade e reputação, já que passamos a contar com um portfólio ainda maior de profissionais diretamente conectados ao mercado de trabalho e conteúdos práticos, que se juntarão ao Descomplica e sua maneira inovadora de ensinar.” diz Daniel Pedrino, presidente da Faculdade Descomplica e responsável pela área de ensino superior da EdTech.

A Exame Academy, braço de educação da plataforma Exame, foi lançada em abril deste ano com a proposta de oferecer conhecimento prático dentro de disciplinas ligadas a áreas como finanças, gestão, carreiras, empreendedorismo e tecnologia, em parceria com profissionais reconhecidos no mundo dos negócios.

Inscreva-se na aula grátis do MBA em Gestão Financeira e Controladoria | Pós Descomplica

Conheça mais sobre a parceria nos cursos de pós-graduação Descomplica e a Exame Academy.