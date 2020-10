Os primeiros passos para começar a investir em ações na Bolsa de Valores

Depois de estudar e entender como funciona o mundo dos investimentos, é preciso abrir uma conta em uma corretora de investimentos. A corretora é a instituição que liga o investidor pessoa física ao Tesouro Direto e à Bolsa de Valores. E o intermédio entre o investidor e os lugares em que se aplica o dinheiro. Um exemplo de corretora é o BTG Pactual Digital, nela, você pode abrir uma conta e ter acesso às mais diversas possibilidades de investimentos.

O processo para abrir uma conta é bem parecido com ao de um banco normal. Geralmente a empresa pede dados pessoais para finalizar o processo. Uma vez aberta a conta, foi dado o primeiro passo para a liberdade financeira. Muitas pessoas não dão nem mesmo esse primeiro passo.

Depois começa a etapa de explorar as opções de investimentos, o que deve levar em consideração os objetivos e o tempo pretendido para alcançá-los, cada informação dessa deve nortear as decisões na hora de comprar um ativo. Mas o mais indicado, quase que uma obrigação, antes de comprar ativos pensando nos objetivos, é montar a famosa reserva de emergência.

A reserva de emergência, como o próprio nome já diz, é a quantidade de dinheiro que você precisa ter facilmente acessível para um momento emergencial, que pode ser um acidente de carro, a perda do emprego ou alguma reforma inesperada. A ideia da reserva de emergência é que criar um suporte para que se consiga passar por momentos delicados sem perda do padrão de vida ou risco de endividamento.

Feita a reserva de emergência, o caminho é estudar as ações, empresas e perceber que elas estão muito mais ligadas ao dia a dia do que se pode imaginar.

O curso da Exame Academy “IniciAção: Primeiros Passos para investir na Bolsa” tem uma aula inteira focada em mostrar às pessoas uma percepção diferente sobre os investimentos. O conteúdo elaborado e apresentado pelo analista da Exame Research Bruno Lima mostra que a área de atuação profissional de todos pode ajudar na hora de investir. “Uma pessoa que trabalha em determinado ramo, com certeza possui uma opinião diferenciada em relação àquele setor. Ela consegue perceber pontos fortes e fracos da área, compreende as estratégias da própria empresa e dos concorrentes”.

Mas para aqueles que não têm uma empresa ou uma especialização em alguma área, Lima explica que a lógica se encaixa do mesmo jeito. “Você já parou para refletir sobre a quantidade de empresas que são listadas em Bolsa e estão inseridas completamente na sua vida e na sua rotina? A proximidade com esses negócios e o fato delas estarem inseridas na sua rotina aumenta em muito a percepção em relação à qualidade do serviço e do produto que ela está te oferecendo.”

Para o analista e professor, conhecer mais afundo essas companhias que habitam a vida é o primeiro passo para começar a investir na Bolsa. “A motivação está mais próxima do que vocês imaginam. Conhecer melhor essas empresas com certeza vai tornar o processo de investimento mais fluido. Comece sempre pelo que vocês conhecem mais. O maior aliado do processo de investimento é o conhecimento”.