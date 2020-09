Mind Eight: por que é importante mudar a mente antes de empreender

Dicas sobre como mudar o seu “mindset” são comuns na internet atualmente, mas às vezes pode ser difícil explicar como aplicá-las na prática. O empreendedor Ricardo Bellino, relacionou os conselhos dados em seu livro “Mind Eight” sobre empreendedorismo.

Empreender é o desejo de muitas pessoas, mas ter o próprio negócio não é algo fácil e exige, além de outras centenas de coisas, estar com a mente organizada e focada. Para Bellino, um dos passos que antecedem o sucesso é a felicidade.

“Acredito que a felicidade precede o sucesso. Quando colocamos o sucesso em primeiro lugar e estamos dispostos a pagar qualquer preço para atingi-lo, entramos em um loop de ansiedade e angústias que tumultua a nossa mente e nos impede de atingir a verdadeira felicidade”, disse.

Confira os 8 conselhos explicados no livro:

Aceitação

Para Bellino, aceitar as coisas como elas são é o primeiro passo para mudar o que realmente pode ser mudado, que é a si mesmo. Quem fica em negação, não consegue sair do ciclo reclamações e nem agir para mudar a própria realidade.

Viver o presente

Além de aceitar a vida como ela é, o livro também aconselha as pessoas a viverem no presente. Muitas pessoas passam a vida pensando no futuro ou presas no passado e não conseguem viver o que acontece no momento. A consequência é não conseguir aproveitar nada realmente.

Relaxar

Outra dica de Bellino no livro é aprender a relaxar. Apesar do trabalho duro ser muito necessário, se não houver uma pausa, um momento para relaxar e descansar a mente pode fazer as pessoas mais produtivas e dispostas a colocarem os projetos em dia.

Descomplique e desacelere

O quarto conselho escrito por Bellino no livro conversa com o terceiro, sobre relaxar. Descomplicar e desacelerar é apontado pelo empreendedor como um dos passos para conseguir sucesso pessoal e profissional.

Saber lidar com problemas

A dica do empreendedor é para não exagerar nos problemas. Para Bellino, as dificuldades vão surgir sempre, mas é preciso tentar encarar os problemas como um aprendizado e as crises ou dificuldades como oportunidades de crescer e se desenvolver.

Praticar a paciência

Não sofrer com o que não pode ser mudado é o sexto conselho. O livro aponta que praticar a paciência e aceitação sobre as situações da vida faz as pessoas sofrerem menos com aquilo que não pode ser mudado.

Dar o real valor ao dinheiro

Para Bellino, há partes da vida que o dinheiro jamais será capaz de preencher e, por isso, é preciso dar o real valor aos bens materiais. Não trocar e valorizar os momentos essenciais e impagáveis são parte da mudança de mindset para o sucesso, na visão do empreendedor.

Ser grato

Por último, a dica é ser grato e agradecer pelas qualidades, pelos objetivos já conquistados, pela capacidade de buscar os próximos propósitos e pelas pessoas que lhe apoiam e fazem bem.