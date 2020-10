“Investimento é maratona, não corrida de 100 m”, diz analista da EXAME

Investir tem sido cada vez mais uma vontade dos brasileiros. A importância da educação financeira ganhou destaque nos últimos tempos e a população tem se preocupado com as rédeas da sua própria vida financeira. Essa urgência se mostrou ainda mais necessária com a chegada da pandemia.

Em 2019, 62% da população brasileira não economizou 1 centavo, uma situação que deixa essas pessoas especialmente vulneráveis em tempos de crise como a atual, em que a falta de reserva financeira é, muitas vezes, combinada com a redução de renda ou de faturamento (no caso de empreendedores), ou até com a perda total de receita.

Aprensa a investir na bolsa

A crise também trouxe importantes ensinamentos para os poupadores. A forte queda dos mercados foi, para muitos, a primeira grande experiência de alta volatilidade, até mesmo em investimentos de renda fixa. A taxa Selic, hoje no menor patamar da história, exige paciência e alguma tolerância a risco por parte do investidor que busca recuperar perdas daqui para a frente.

A crise econômica causada pelos impactos da pandemia do coronavírus mostrou que o mundo dos investimentos exige dedicação e conhecimento de quem decide se aventurar. E as duas coisas levam tempo para ser adquiridas. “Investimento em ações é uma maratona e não corrida de 100 metros”, definiu o analista de renda variável da EXAME Research Bruno Lima.

Para o especialista, que também é professor do curso IniciAção: Primeiros passos para começar a investir na bolsa, as pessoas precisam entender que investir leva tempo. Além disso, outras recomendações de Lima é que a análise qualitativa — aquela que considera todo o modelo de negócios — muitas vezes pode ser mais importante que a análise quantitativa — que leva em consideração principalmente número, dados e resultados.

“Preço não é igual a valor. Mantenha a disciplina de aportes recorrentes em ações. Não tente acertar na mosca. Investidor não é igual a trader”, afirma o especialista.