Formação em Marketing pode ser concluída em 4 meses, afirma Rapha Avellar

Rapha Avellar, CEO da agência Avellar e também o fundador da Cria School, promete formar os melhores profissionais de Marketing e Publicidade do Brasil em apenas 4 meses. Essa promessa vai de encontro ao modelo tradicional de educação das carreiras de Comunicação e, no Brasil, de fato, é algo novo. O plano de 16 semanas foi criado através da metodologia Agile, que prioriza a prática e a velocidade na entrega de resultado.

Ao contrário das formações tradicionais, como faculdades, MBAs e pós-graduações, que levam de 2 a 4 anos para serem concluídas, a Cria School forma profissionais preparados para o mercado em apenas 4 meses. Através do curso Formação em Estratégia Digital, a plataforma propõe um modelo de aprendizado que garante a aplicação dos conceitos, modelos e cases mais atualizados do mundo dentro do universo de Marketing e Publicidade.

O conteúdo também apresenta um diferencial em relação às formações tradicionais: a construção dos assuntos abordados no curso foi feita em parceria com profissionais de Marketing e Publicidade que atuam na linha de frente do mercado, os mesmos que compõem o time de professores da plataforma. Alguns nomes do time acadêmico da Cria School são Ricardo Dias, VP de Marketing da Ambev; Dafna Blaschkauer, Diretora de Vendas da Nike; André Felippa, ex-presidente da Mondeléz; Fernanda Belfort, executiva com mais de 20 anos de experiência em Marketing e que também é CEO da plataforma, e o próprio Avellar, fundador da Cria. O time completo de mentores pode ser acessado no site da plataforma.

A ideia surgiu porque Avellar sentiu na pele a defasagem das formações atuais ao buscar profissionais de Comunicação para sua agência, que já assinou trabalhos para gigantes do mercado como XP Investimentos, Tinder, Stone, Brasil Brokers, Texaco e Prudential.

“Foram muitas as vezes que saí desolado como gestor de entrevistas de emprego porque via a falta de confiança dos profissionais em sentar na cadeira e executar conforme as necessidades do mercado’, comenta Avellar, que em 03 de agosto apresentará o Desafio 4 anos em 4 dias, uma série de lives gratuitas em que o empreendedor ensina o caminho para ter sucesso em 2020 nas carreiras de Marketing e Publicidade.

Para conhecer mais sobre o Desafio 4 anos em 4 dias, clique aqui.

A Cria School abriu sua primeira turma em dezembro de 2019. Hoje, a plataforma já tem mais de 500 alunos espalhados pelo Brasil e pelo mundo e em agosto abrirá sua 4ª turma, a primeira em parceria com a Exame Academy. Com o crescimento do ensino à distância devido ao isolamento social, as expectativas de crescimento para a plataforma de educação são promissoras.

O argumento de Avellar sobre a necessidade de atualização das instituições de ensino reforça a justificativa do modelo da Cria: “nossa visão é muito clara: quando você olha para uma sala de aula, ela é exatamente igual a uma sala de aula do século XIX. Estamos no século XXI e passando por uma pandemia. Precisamos aprender a incorporar tecnologia e metodologia para trazer novas abordagens no método de ensino. Quem não fizer isso, vai ver seu negócio desmoronar muito em breve”, afirma o empreendedor.

No site da Cria School, é possível se inscrever na Lista de Espera da próxima turma, acessar a ementa do curso Formação em Estratégia Digital, o time completo de mentores e as condições facilitações de pagamento do curso, que abrirá suas matrículas na segunda semana de agosto.