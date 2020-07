EXAME oferece webinar gratuito — O mercado de trabalho em ciência de dados

Estamos constantemente produzindo dados — até nossos aparelhos de cozinha estão conectados à internet, compartilhando e armazenando montanhas de dados. Isso para não mencionar os dados que circulam nos aplicativos dos celulares e que alimentamos com novas informações todos os dias.

“Atualmente, ao longo de um dia normal, são criados cerca de 4 petabytes de informações no Facebook; 65 bilhões de mensagens são enviadas via WhatsApp; 6 bilhões de pesquisas são realizadas no Google. Em 2025, é esperado que mais de 460 exabytes sejam criados todos os dias”, diz Rychard Guedes, professor da Let’s Code, especialista em ciência de dados pelo Instituto Tecnológico da Aeronáutica (ITA) e engenheiro eletricista pelo Instituto Federal da Paraíba (IFPB).

O volume de dados gerado no mundo vem aumentando tanto que novas profissões surgiram para acompanhar a necessidade de estudá-los, bem como suas possíveis aplicações. Em um levantamento realizado em janeiro deste ano, chamado “Profissões emergentes”, o LinkedIn listou os 15 cargos com futuro mais promissor e nove estavam ligados à área de tecnologia da informação. Cientista de dados entre eles: o crescimento médio previsto da profissão para 2020 é de 78%.

“Se você acompanhou as movimentações do mercado nos últimos anos, com certeza já deparou com esse termo, e posso garantir que não foi à toa. Os ganhos que um cientista de dados pode trazer para as empresas são gigantescos, especialmente se a empresa estiver disposta a ‘pensar com dados’. Hoje, os negócios precisam cada vez mais de alguém capaz de fazer a curadoria e a análise de seus dados”, complementa Guedes.

