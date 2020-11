O fundador da Khan Academy (maior escola virtual do mundo), Salman Amin Khan, é um empreendedor e educador norte-americano, de 44 anos. Sua criação, a Khan Academy, foi constituída em 2008 e é uma organização sem fins lucrativos, que tem como intuito educar as pessoas através da tecnologia.

A Khan Academy é uma inspiração para os novos modelos de ensino ao redor do mundo, e, inclusive, influenciou a criação da Exame Academy.

A plataforma criada por Khan possui 2200 vídeos, que ensinam desde aritmética básica até cálculo vetorial. A ideia por trás da Khan Academy é a de oferecer uma educação gratuita e de alta qualidade para todos e em qualquer lugar do mundo. Segundo o empresário, um milhão de estudantes utilizam o site por mês. Salman Khan compartilhará seus aprendizados e fórmulas de sucesso em exclusividade com a Exame, para inspirar mais pessoas em seus objetivos de carreiras.

Breve história sobre a vida de Salman Khan

Khan era analista de fundos de hedge (fundo multimercado que tem como intuito diminuir os riscos do investidor) antes de fundar o Khan Academy. O negócio educacional de Khan começou quando o norte-americano estava em Boston e começou a dar aulas remotamente para seus primos, que estavam em New Orleans, na Louisiana.

Após começar a subir os primeiros vídeos para o YouTube, Khan afirmou que recebeu um feedback positivo de seus parentes, que diziam que seus vídeos eram “melhores do que a aula presencial”.

Depois disso, os comentários públicos positivos também começaram a aparecer e a quantidade de visualizações aumentaram repentinamente. Assim, Khan decidiu investir todo seu tempo no modelo de ensino e largou seu trabalho para focar apenas nisso.

Depois de criar a plataforma em 2008, Khan decidiu lançar um canal no YouTube com os vídeos de ensino de forma mais aprimorada, em 2013.

A Khan Academy começou a fazer tanto sucesso que em 2010 o Google ofereceu uma quantia milionária para traduzir os vídeos didáticos para as principais línguas do mundo.

Apesar de acreditar que a tecnologia é um grande aliado do ser humano para o aprendizado, principalmente o escolar, Khan possui alguns pilares que segue como parâmetro para que as pessoas não confundam a junção da tecnologia ao ensino com a substituição do ensino presencial pela tecnologia.

Confira alguns dos pilares que Salman Khan acredita no mundo da educação:

• “Não acreditamos que você deva substituir a educação ‘física’. Mesmo em mil anos, um computador nunca será capaz de fazer isso”.

• “Nossa missão na Khan Academy é uma educação gratuita de classe mundial para qualquer pessoa, em qualquer lugar, e a prontidão para a faculdade é uma parte crucial disso. Queremos ajudar o maior número possível de alunos a se prepararem para a faculdade e para a vida”.

• “Nunca vi a tecnologia como um substituto para a experiência humana. Eu via isso como algo que poderia liberar a experiência humana”.

Para o head da Exame Academy, André Portilho, Khan é uma inspiração e um exemplo a ser seguido. “Sal Khan é o exemplo vivo de como paixão e competência, quando juntas, provocam um impacto enorme na sociedade. Através da Khan Academy está revolucionando a forma como as pessoas aprendem e mostrando na prática como a tecnologia bem usada pode transformar para melhor as nossas vidas.”, afirma Portilho.