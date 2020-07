Exame Academy promove webinar “Pare de Perder Dinheiro”

A Exame Academy realiza, no dia 20 de julho, o webinar “Pare de Perder Dinheiro”, com o educador financeiro André Bona. Com o objetivo de tirar as dúvidas mais frequentes dos investidores iniciantes, Bona vai explorar os erros mais comuns cometidos por quem acaba de ingressar no mercado.

“Muita gente quer ir logo para a renda variável, para o investimento em ações, de olho só na rentabilidade. Mas será que essa é a melhor alternativa para quem está numa fase de acumular capital?”, desafia Bona – que atualmente é palestrante e proprietário da empresa AB Educação Digital, além de professor da PUC-RS e da Exame Academy. “Existem algumas premissas que fazem toda a diferença para o investidor. Num momento de crise, como o que estamos vivendo, um conhecimento mais aprofundado sobre o mundo dos investimentos é ainda mais necessário.”, diz.

O webinar acontece no dia 20 de julho, às 18h, no canal da Exame no Youtube. Os interessados em participar poderão se inscrever gratuitamente e enviar, antecipadamente, perguntas e dúvidas que serão respondidas durante a transmissão.