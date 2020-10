Evento gratuito aborda tendências e aprendizados para tornar o RH ágil

O mundo dos negócios está mudando rápido e recursos humanos está se tornando uma área cada vez mais estratégica dentro das empresas, protagonizando a transformação digital e transformação das pessoas.

O principal recurso das empresas são as pessoas que trabalham nela. Hoje em dia é comum ouvir essa frase que se tornou praticamente o clichê da gestão, mas se os clichês carregam um fundo de verdade, como colocar a frase bonita na prática?

Para debater sobre isso, a EXAME Academy em parceria com a ACE fará a live gratuita (link no final da matéria) Tendências e aprendizados para tornar o RH estratégico e ágil nesta terça-feira, 13. O bate-papo online, que será aberto para todo o público, é o primeiro de uma sequência de três lives que trarão soluções para a gestão eficiente em empresas.

O evento apresentará quais são as habilidades fundamentais neste novo momento e como desenvolver uma empresa, com base no aprendizado de grandes corporações que são referência na gestão de talentos e de startups que estão revolucionando o mercado.

A programação é voltada principalmente para profissionais de RH de empresas de diversos tamanhos e setores, mas o conteúdo é abrangente e útil para qualquer um que se interesse por gestão e inovação.

A ideia é apresentar aspectos e mindset para liderar a transformação organizacional a partir do RH. A live ainda tratará do uso das metodologias ágeis nesse processo de inovação na área de recursos humanos.

Confira o cronograma das lives:

Tendências do futuro para gestão de pessoas [13/10 – 19h]

Com Leo Branco, editor da EXAME, Victor Queiroz, diretor de operações e recursos humanos do Banco Next, Fabio Lacerda, vice-presidente de gente, cultura, inovação e operações da Cogna, e Felipe Collins, sócio da ACE.

O que o RH pode aprender com as startups? [22/10 – 19h]

Com Marcelo Furtado, CEO da Convenia, Francisco H. de Mello, CEO da Qulture Rocks, Frederico Lacerda, CEO da Pin People, e Felipe Collins, sócio da ACE.

RH estratégico e transformação digital [26/10 – 19h]

Com Ricardo Basaglia, managing director da Michael Page, Clarice Martins Costa, diretora de RH da Renner, e Felipe Collins, sócio da ACE.