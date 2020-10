Escola oferece 50% de desconto para desempregados em curso de marketing

Estar desempregado é um momento da vida que traz muitas dúvidas e questionamentos: Devo economizar? Devo investir na minha qualificação profissional para conseguir uma recolocação?

Para ajudar nesta decisão, a Cria, escola de Marketing Digital, está oferecendo 200 bolsas de 50% no curso “Formação em Estratégia Digital”. Os critérios para conseguir a vaga são: estar desempregado há mais de 30 dias e não ser dono ou sócio de negócios. O desconto no curso de formação de marketing digital é destinado a quem perdeu o emprego durante a pandemia.

INCREVA-SE COM 50% DE DESCONTO

Os profissionais de marketing digital são uma das profissões do futuro, segundo um ranking feito pelo LinkedIn. Numa pesquisa recente, a rede social, voltada a profissionais em busca de recolocação no mercado de trabalho, elencou a carreira de marketing digital como uma das 15 profissões de futuro – na qual, ao que tudo indica, não deve faltar trabalho daqui pra frente.

Mesmo na pandemia, muitas empresas Brasil afora abriram vagas para profissionais dessa área. “Falta gente capaz de montar uma boa estratégia para empresas nas redes sociais e outros canais digitais, com foco nos resultados do negócio”, diz Fernanda Belfort, CEO da Cria School.

Inscrições

As inscrições para o programa são limitadas a apenas 200 vagas, começam no dia 12 de outubro e vão até 16 de outubro, às 23h59. As inscrições podem ser feitas aqui.

Cria School

4 anos em até 4 meses. Prática no lugar da teoria. Essa é a proposta da Cria School, que defende uma nova forma de estudar Marketing e Publicidade para acelerar a sua carreira. Com o conceito de Mindblowing Education, a Cria School nasceu, em dezembro de 2019, como uma solução educacional para quem quer resultados concretos.

No lugar de acadêmicos, os professores são renomados profissionais do mercado. No lugar de livros, projetos. A filosofia está totalmente alinhada à proposta de educação não linear e hands on da plataforma de educação da exame, a Exame Academy.