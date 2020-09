Em parceria com a B3, Exame Academy lança curso gratuito de mini contratos

Em uma parceria inédita com a B3, a Bolsa de Valores brasileira, a Exame Academy lança nesta segunda-feira (21) um curso totalmente gratuito sobre como investir em mini contratos. As aulas, que serão dadas por traders e analistas do BTG Pactual, estão disponíveis e podem ser acessadas em AQUI.

O curso é voltado para quem já tem experiência em renda variável, mas quer dar um novo passo nos investimentos e começar a operar mini contratos. O objetivo é dar suporte para investidores que desejam realizar operações mais sofisticadas na bolsa de valores.

O head da Exame Academy, André Portilho, explica que o objetivo do lançamento do curso na plataforma é a democratização do mercado de capitais. “Os mercados de mini contratos de futuros são os maiores e que mais crescem nos EUA, e o Brasil está repetindo este fenômeno. Por serem contratos de valor nominal menor, permitem que investidores individuais participem do mercado de futuros, melhorando a gestão de risco, formação de preços e democratizando o mercado de capitais”, disse.

Além das aulas gratuitas, o curso — disponibilizado pela Exame Academy em parceria com a B3 em uma iniciativa de incentivar a educação financeira — também oferece uma aula bônus de análise técnica e um demonstrativo da plataforma Profitchart, a ferramenta usada no processo de análise técnica.

“As vantagens de investir em mini contratos são a alavancagem, porque é possível operar um volume muito mais alto do que se tem em conta, lembrando que isso pode ser muito positivo, se feito de forma responsável, mas caso seja feito da forma errada, aumenta muito a possibilidade que quebra da conta. Depois tem a liquidez, como temos um fluxo enorme de operações, entrar e sair de um posição é bem mais fácil em minis do que em ações por exemplo. E, por último, o custo operacional, com o RLP ativo não tem custo de corretagem, diferente das ações”, explica Lucas Claro, analista do BTG Pactual Digital e um dos professores.

O curso de aproximadamente quatro horas de conteúdo é dividido em três módulos. O primeiro, focado em teoria e ministrado por Rafael Pereira, trader do BTG Pactual, explica as características dos minicontratos e do mercado para esse tipo de negociação.

No segundo, Lucas Claro explica em detalhes como fazer uma análise técnica dos mini contratos. Por último, no terceiro módulo, Lucas Chagas, do time de conteúdo da Nelogica apresenta um mini demo exclusivo da plataforma Profitchart.

Além disso, há uma promoção para quem abrir uma conta no BTG Pactual Digital. Esses alunos ganharão seis meses de acesso gratuito à ferramenta de análise técnica (Profitchart) ensinada no curso.

O que são mini contratos

Mini contratos são contratos de compra e venda pré-estabelecidos. Nessas negociações, as partes compradoras e as vendedoras fecham um acordo para comprar e vender um determinado ativo financeiro por um valor específico em uma data futura.

Nesses contratos, os participantes projetam cotações futuras para os ativos. No geral, o objetivo é se proteger das oscilações de preços. Existem diversos tipos de contratos futuros na B3, mas ultimamente os mini contratos de índice e dólar têm se popularizado entre os investidores pessoa física.

“De 2020 para 2019 o número de CPFs na B3 aumentou em mais de 75%, fazendo com o que as pessoas jurídicas também comecem a operar o minicontrato. Juntando esses dois fatos temos um crescimento enorme desses ativos nos últimos tempos”, explica Rafael Pereira.

INSCREVA-SE AQUI