É hoje! Aula aberta do MBA em Gestão Financeira e Controladoria

Acontece nesta segunda-feira, 14, às 20 horas, a aula aberta do MBA em Gestão Financeira e Controladoria, parceria entre a Exame Academy e a Faculdade Descomplica. A aula faz parte de um dos 10 MBAs oferecidos através da parceria entre as duas instituições.

Os professores desta aula aberta são André Bona, especialista em finanças, professor da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC-RS) e idealizador do curso O Manual do Investidor, da EXAME Academy e Eduardo Valladares, do Descomplica. Valladares é designer de Experiência de Aprendizagem e TEDx Speaker; além disso, também é autor do livro “Como Aprender Melhor”, disponível na Amazon.

Entre os assuntos que serão abordados na aula, destacam-se: investimentos em renda fixa x investimentos em renda variável, perfis de investidor, técnicas de produtividade, gestão de tempo e gestão de equipes. Clique aqui para se inscrever, gratuitamente, na aula aberta do MBA.

