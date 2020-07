Desafio promete dar o caminho do sucesso em marketing em 4 dias

O que faz um profissional ter sucesso em Marketing e Publicidade hoje? Uma formação tradicional basta para um mercado tão ágil quanto esse? Essa é a provocação chave do Desafio 4 anos em 4 dias, cuja segunda edição começa no dia 03 de agosto. O evento, 100% on-line e gratuito, será promovido pela Cria School, que em 4 episódios mostrará como atingir o sucesso nas carreiras de Marketing e Publicidade em 2020 de uma forma não tradicional, que acompanhe as mudanças do mercado.

A série de episódios é apresentada por Rapha Avellar, empreendedor serial que é fundador da escola de marketing Cria School e CEO da agência de publicidade Avellar. Durante os episódios, Avellar traz ferramentas práticas para executar o auto aprendizado, dicas sobre o que ele faria se estivesse no lugar de quem está iniciando a carreira em Marketing hoje e quais são os principais pilares que ele, como empreendedor, comprovou serem os diferenciais dos maiores profissionais do mercado de Marketing e Publicidade em 2020.

De acordo com o próprio Avellar, a defasagem de modelos de MBAs, graduações e pós, que demoram de 2 a 4 anos para ser concluídas, além do conteúdo limitado à abordagem de hard skills de forma rasa em uma formação tradicional, são fatores que não compensam o investimento médio de quase R$50.000 que a maioria dos brasileiros faz por um diploma em instituições privadas.

“É inconcebível que, num país onde o salário mínimo gira em torno de R$1.045, faculdades de ensino privadas estejam cobrando mensalidades de R$1.000 em média. E o pior é fazerem isso e mesmo assim não entregar o que prometem, que é emprego, estabilidade, independência financeira e o é mais importante pra mim em termos de sucesso: realização pessoal.”, enfatiza Avellar.

No último Desafio, que aconteceu entre os dias 01 e 04 de junho, foram mais de 6 mil inscritos na série de episódios.

O empreendedor fala abertamente em suas redes sociais sobre as causas e consequências negativas do modelo de educação atual na vida de colaboradores e empresas. “Se as graduações, pós e MBAs da vida têm o objetivo de preparar profissionais para o mercado, elas precisam se remodelar com urgência, mas é claro que isso não vai acontecer de uma hora pra outra. O problema é que o mercado não espera. Enquanto isso tem gente questionando se é boa mesmo para trabalhar com Marketing e Publicidade por causa da distância entre o que vê em sala de aula e o que o mercado exige.”, defende Avellar, que tem grandes ambições para a Cria School, a plataforma de educação fundada por ele.

Sobre as consequências do modelo de ensino tradicional, ele é ainda mais contundente: “Os impactos disso são absurdos, e aqui falo também no quesito emocional. É claro que essas pessoas podem ter sucesso, mas será que esse modelo ajudou a enxergar isso? Será que ele está ajudando essas pessoas a serem independentes desse modelo e criarem seu caminho? Sem explorar o potencial de aprendizado e tornar as pessoas protagonistas de suas carreiras, é muito difícil ter profissionais confiantes, e por consequência, motivados. Todo mundo sai perdendo se continuar assim, pessoas físicas e jurídicas. É por isso que criamos o Desafio. Estamos cansados de ver pessoas desacreditadas de si mesmas”, argumenta Avellar.

Avellar é quem conduz a série e traz exemplos de sua carreira para mostrar na prática como ser um profissional preparado para alcançar altas posições no mercado. O Desafio utiliza elementos do alpinismo para demonstrar a importância de mentores, grupos de afinidade e soft skills. Os episódios são 100% on-line e serão transmitidos ao vivo, com exclusividade para quem estiver inscrito no Desafio 4 anos em 4 dias. A série de episódios irá ao ar de 03 a 06 de agosto

